Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:04

PUMB написав: Обращаем Ваше внимание, что квитанция должна обязательно быть документом именно от поставщика услуг, а не, например, платёжным поручением по ранее произведенной оплате на каком-либо сервисе Обращаем Ваше внимание, что квитанция должна обязательно быть документом именно от поставщика услуг, а не, например, платёжным поручением по ранее произведенной оплате на каком-либо сервисе

приняли решение про самостоятельное управление домом

- у совладельцев индивидуальные договора на водо- тепло- газо- электроснабжение с соответствующими поставщиками)

- ОСМД не являются исполнителями услуг в отношениях с совладельцами квартир, так как «предоставление услуг» подразумевает получение прибыли от хозяйственной деятельности, а согласно ст. 4 Закона об ОСМД , «ОСМД створюється як непідприємницьке товариство», имеет статус неприбыльной организации и не имеет целью получение прибыли.

- ОСМД только собирает и аккумулирует средства совладельцев, оплачивая общие расходы (по содержание дома и придомовой территории) в соответствии с уставом и утвержденной сметой.

когда совладельцы ОСМД решили заключить договор с управляющей компанией

Уважаемый Представитель,существует огромное количество классических ОСМД, которыеи не предоставляют совладельцам никаких услуг, в т.ч. жилищно-коммунальных:Иное дело,- она оказывает услуги и тут формирование «квитанций от поставщика» вполне уместно.Поэтому совладельцы классических ОСМД платят не «квартплату за услуги» ОСББ (ОСМД), а взносы на возмещение расходов по содержанию общедомового имущества. Содержание общего имущества не является услугой, потому и квитанций на услуги у таких ОСМД по Закону быть не может.Как быть в таком случае? Платить с комиссией уже давно не интересно. Обсудите этот вопрос с юристами и теми, кто принимает управленческие решения - через ПУМБ пойдет намного больше денег плательщиков в случае положительного решения вопроса с ОСМД, у которых нет квитанций.