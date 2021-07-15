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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3327332833293330>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
233
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:36

  slktym007 написав:Добрый день.

Рассрочки на покупки от 1000 так и не приходят никому?

Добрый день!
Благодарим, что обратили наше внимание на работу сервиса «Оплата частинами». Напоминаем, что предложение не распространяется на оплаты, которые проходят как Р2Р-перевод (например, оплата наложенного платежа через сервисы «Новой Почты»). В случае, если Вы совершили безналичную оплату в сумме от 1000 грн., и не получили предложение, просим сообщить Ваши данные в личные сообщения, чтобы у нас была возможность проверить и исправить ситуацию.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:04

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Обращаем Ваше внимание, что квитанция должна обязательно быть документом именно от поставщика услуг, а не, например, платёжным поручением по ранее произведенной оплате на каком-либо сервисе
Уважаемый Представитель,
существует огромное количество классических ОСМД, которые приняли решение про самостоятельное управление домом и не предоставляют совладельцам никаких услуг, в т.ч. жилищно-коммунальных:

    - у совладельцев индивидуальные договора на водо- тепло- газо- электроснабжение с соответствующими поставщиками)
    - ОСМД не являются исполнителями услуг в отношениях с совладельцами квартир, так как «предоставление услуг» подразумевает получение прибыли от хозяйственной деятельности, а согласно ст. 4 Закона об ОСМД, «ОСМД створюється як непідприємницьке товариство», имеет статус неприбыльной организации и не имеет целью получение прибыли.
    - ОСМД только собирает и аккумулирует средства совладельцев, оплачивая общие расходы (по содержание дома и придомовой территории) в соответствии с уставом и утвержденной сметой.

Иное дело, когда совладельцы ОСМД решили заключить договор с управляющей компанией - она оказывает услуги и тут формирование «квитанций от поставщика» вполне уместно.

Поэтому совладельцы классических ОСМД платят не «квартплату за услуги» ОСББ (ОСМД), а взносы на возмещение расходов по содержанию общедомового имущества. Содержание общего имущества не является услугой, потому и квитанций на услуги у таких ОСМД по Закону быть не может.

Как быть в таком случае? Платить с комиссией уже давно не интересно. Обсудите этот вопрос с юристами и теми, кто принимает управленческие решения - через ПУМБ пойдет намного больше денег плательщиков в случае положительного решения вопроса с ОСМД, у которых нет квитанций.
Intento
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:47

Intento Если у ОСББ нет сайта с реквизитами, квитанций, и прочей официальной атрибутики, то вероятно это и не ОСББ вовсе, а сборище аферистов ворующих средства жильцов и имитурующих при этом бурную хозяйственную деятельность.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:54

Intento Добрый день!
Мы признательны Вам за инициативу в улучшении сервиса интернет-банкинга. По возможности просим Вас направить в личные сообщения Ваши ФИО, ИНН и название операционной системы Вашего смартфона, и мы непременно передадим это пожелание на рассмотрение разработчикам от Вашего имени. Это позволит учесть Ваш индивидуальный опыт пользования ПУМБ Online для его дальнейшего усовершенствования.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:27

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Обращаем внимание, что дополнительно корректность ЕГРПОУ в шаблоне можно проверить, произведя поиск предприятия по этому параметру в списке коммунальных поставщиков.
Конечно такая проверка хороша, но клиент куда более был спокоен, если бы была возможность до совершения оплаты увидеть реквизиты куда он будет оплачивать.

Просто клиенту надо было, чтобы легко и понятно.

ps По запрошенным данным информацию отправлю в ЛС. Спасибо за внимание)
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:36

Re: ПУМБ

  Maksi2 написав:Если у ОСББ нет сайта с реквизитами, квитанций, и прочей официальной атрибутики, то вероятно это и не ОСББ вовсе, а сборище аферистов ворующих средства жильцов и имитурующих при этом бурную хозяйственную деятельность.
Не нужно таких обобщений. Это не про наше ОСМД точно.
За три года заменены в подвале и на чердаке вся канализация, водопровод, система отопления, установлен ИТП, который себя окупил за первый же отопительный сезон, отремонтированы 4 крыльца (ступеньки, пандусы, расширены козырьки), капитально отремонтирована крыша, построены контейнерные площадки с раздельным сбором мусора и много другое.
Воруем сами у себя.

  PUMB написав:просим Вас направить в личные сообщения Ваши ФИО, ИНН и название операционной системы Вашего смартфона
Написал в ЛС. Буду несказанно рад положительному решению, так как история тянется еще с прошлого года. Стыдно.
Intento
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:50

  slktym007 написав:Добрый день.

Рассрочки на покупки от 1000 так и не приходят никому?

Приходять завжди
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:56

  Intento написав:Не нужно таких обобщений.

И от вас тоже! У меня кооператив - квартплата и за ремонт дома суммы ежемесячно стабильные. Однако каждый месяц все жители получают платёжки со всеми возможными данными и реквизитами всегда. А ваши просто оборзели - послал бы их на фиг без платёжек без всякого зазрения совести.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:05

  Intento написав:
  Maksi2 написав:Если у ОСББ нет сайта с реквизитами, квитанций, и прочей официальной атрибутики, то вероятно это и не ОСББ вовсе, а сборище аферистов ворующих средства жильцов и имитурующих при этом бурную хозяйственную деятельность.
Не нужно таких обобщений. Это не про наше ОСМД точно.
За три года заменены в подвале и на чердаке вся канализация, водопровод, система отопления, установлен ИТП, который себя окупил за первый же отопительный сезон, отремонтированы 4 крыльца (ступеньки, пандусы, расширены козырьки), капитально отремонтирована крыша, построены контейнерные площадки с раздельным сбором мусора и много другое.
Воруем сами у себя.

  PUMB написав:просим Вас направить в личные сообщения Ваши ФИО, ИНН и название операционной системы Вашего смартфона
Написал в ЛС. Буду несказанно рад положительному решению, так как история тянется еще с прошлого года. Стыдно.


Мы благодарны Вам за предоставленную Вами информацию. Ответили Вам в личных сообщениях, проверьте, пожалуйста.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:13

  MASolomko написав:
  PUMB написав:Обращаем внимание, что дополнительно корректность ЕГРПОУ в шаблоне можно проверить, произведя поиск предприятия по этому параметру в списке коммунальных поставщиков.
Конечно такая проверка хороша, но клиент куда более был спокоен, если бы была возможность до совершения оплаты увидеть реквизиты куда он будет оплачивать.

Просто клиенту надо было, чтобы легко и понятно.

ps По запрошенным данным информацию отправлю в ЛС. Спасибо за внимание)


Благодарим Вас за обратную связь. Ответили Вам в личных сообщениях, посмотрите, пожалуйста.
PUMB
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