Скорее, наоборот - ваше правление ЖСК не владеют законодательной базой. Или У вас там иное хозяйствование или Вы не всё знаете / не обращаете внимания на различные нюансы, а просто платите по бумажкам...
Определенные действующим законодательством цель и предмет деятельности ОСМД и ЖСК не предусматривают осуществления ими хозяйственной деятельности, а потому ОСМД и ЖСК не являются субъектами хозяйствования и не могут быть производителями или исполнителями жилищно-коммунальных услуг
Впрочем, заканчиваю оффтоп. По большому счету, нас интересует единый конечный результат - добавление ЖСК / ОСМД в коммунальный список ПУМБ для кешбека