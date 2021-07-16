Vorlon написав:У меня кооператив ... каждый месяц все жители получают платёжки А ваши просто оборзели
Скорее, наоборот - ваше правление ЖСК не владеют законодательной базой. Или У вас там иное хозяйствование или Вы не всё знаете / не обращаете внимания на различные нюансы, а просто платите по бумажкам...
Определенные действующим законодательством цель и предмет деятельности ОСМД и ЖСК не предусматривают осуществления ими хозяйственной деятельности, а потому ОСМД и ЖСК не являются субъектами хозяйствования и не могут быть производителями или исполнителями жилищно-коммунальных услуг https://buh.ligazakon.net/ru/news/72421 ... nykh-uslug
Впрочем, заканчиваю оффтоп. По большому счету, нас интересует единый конечный результат - добавление ЖСК / ОСМД в коммунальный список ПУМБ для кешбека
Vorlon написав:У меня кооператив ... каждый месяц все жители получают платёжки А ваши просто оборзели
Скорее, наоборот - ваше правление ЖСК не владеют законодательной базой. Или У вас там иное хозяйствование или Вы не всё знаете / не обращаете внимания на различные нюансы, а просто платите по бумажкам...
Определенные действующим законодательством цель и предмет деятельности ОСМД и ЖСК не предусматривают осуществления ими хозяйственной деятельности, а потому ОСМД и ЖСК не являются субъектами хозяйствования и не могут быть производителями или исполнителями жилищно-коммунальных услуг https://buh.ligazakon.net/ru/news/72421 ... nykh-uslug
Впрочем, заканчиваю оффтоп. По большому счету, нас интересует единый конечный результат - добавление ЖСК / ОСМД в коммунальный список ПУМБ для кешбека
Яким би Ваше ОСББ не було, надає воно послуги чи ні, а платежі отримувати має ж для своєї діяльності. А раз так, нехай воно буде отримувачем комунальних платежів, та й годі, цього для ПУМБа достатньо, щоб додати його в свою базу, а Вам отримувати кешбек.
Уважаемый представитель, а можно пояснить здесь при всех, что с моми осбб. Я вам писал с зимы, а в поддержку еще раньше. Присылал копию счета тов несколько раз. И даже о чудо в мае вы мне написали что мое оссб добавлено. Но оно и было добавлено, но там был счет не виде ибана а в виде 2600. Но даже после того как вы написали что все работает ничеготак иине заработало. Я вам об этом написал, вы пообещалиипередать все кому следует. Уже июль, заплатить на осбб по прежнему нельзя. И как это понимать? Надо ждать 30 лет когда вашему банку стукнет 60 и тогда может быть возможность платить появится?