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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3327332833293330

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
233
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:15

Re: ПУМБ

  Vorlon написав:У меня кооператив ... каждый месяц все жители получают платёжки
А ваши просто оборзели
Скорее, наоборот - ваше правление ЖСК не владеют законодательной базой. Или У вас там иное хозяйствование или Вы не всё знаете / не обращаете внимания на различные нюансы, а просто платите по бумажкам...

Определенные действующим законодательством цель и предмет деятельности ОСМД и ЖСК не предусматривают осуществления ими хозяйственной деятельности, а потому ОСМД и ЖСК не являются субъектами хозяйствования и не могут быть производителями или исполнителями жилищно-коммунальных услуг https://buh.ligazakon.net/ru/news/72421 ... nykh-uslug

Впрочем, заканчиваю оффтоп. По большому счету, нас интересует единый конечный результат - добавление ЖСК / ОСМД в коммунальный список ПУМБ для кешбека :D
Intento
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:10

  Intento написав:
  Vorlon написав:У меня кооператив ... каждый месяц все жители получают платёжки
А ваши просто оборзели
Скорее, наоборот - ваше правление ЖСК не владеют законодательной базой. Или У вас там иное хозяйствование или Вы не всё знаете / не обращаете внимания на различные нюансы, а просто платите по бумажкам...

Определенные действующим законодательством цель и предмет деятельности ОСМД и ЖСК не предусматривают осуществления ими хозяйственной деятельности, а потому ОСМД и ЖСК не являются субъектами хозяйствования и не могут быть производителями или исполнителями жилищно-коммунальных услуг https://buh.ligazakon.net/ru/news/72421 ... nykh-uslug

Впрочем, заканчиваю оффтоп. По большому счету, нас интересует единый конечный результат - добавление ЖСК / ОСМД в коммунальный список ПУМБ для кешбека :D

Яким би Ваше ОСББ не було, надає воно послуги чи ні, а платежі отримувати має ж для своєї діяльності. А раз так, нехай воно буде отримувачем комунальних платежів, та й годі, цього для ПУМБа достатньо, щоб додати його в свою базу, а Вам отримувати кешбек.
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:08

Уважаемый представитель, а можно пояснить здесь при всех, что с моми осбб. Я вам писал с зимы, а в поддержку еще раньше. Присылал копию счета тов несколько раз. И даже о чудо в мае вы мне написали что мое оссб добавлено. Но оно и было добавлено, но там был счет не виде ибана а в виде 2600. Но даже после того как вы написали что все работает ничеготак иине заработало. Я вам об этом написал, вы пообещалиипередать все кому следует. Уже июль, заплатить на осбб по прежнему нельзя. И как это понимать? Надо ждать 30 лет когда вашему банку стукнет 60 и тогда может быть возможность платить появится?
Flamingo
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