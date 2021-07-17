Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:08

Уважаемый представитель, а можно пояснить здесь при всех, что с моми осбб. Я вам писал с зимы, а в поддержку еще раньше. Присылал копию счета тов несколько раз. И даже о чудо в мае вы мне написали что мое оссб добавлено. Но оно и было добавлено, но там был счет не виде ибана а в виде 2600. Но даже после того как вы написали что все работает ничеготак иине заработало. Я вам об этом написал, вы пообещалиипередать все кому следует. Уже июль, заплатить на осбб по прежнему нельзя. И как это понимать? Надо ждать 30 лет когда вашему банку стукнет 60 и тогда может быть возможность платить появится?