Vorlon написав:У меня кооператив ... каждый месяц все жители получают платёжки А ваши просто оборзели
Скорее, наоборот - ваше правление ЖСК не владеют законодательной базой. Или У вас там иное хозяйствование или Вы не всё знаете / не обращаете внимания на различные нюансы, а просто платите по бумажкам...
Определенные действующим законодательством цель и предмет деятельности ОСМД и ЖСК не предусматривают осуществления ими хозяйственной деятельности, а потому ОСМД и ЖСК не являются субъектами хозяйствования и не могут быть производителями или исполнителями жилищно-коммунальных услуг https://buh.ligazakon.net/ru/news/72421 ... nykh-uslug
Впрочем, заканчиваю оффтоп. По большому счету, нас интересует единый конечный результат - добавление ЖСК / ОСМД в коммунальный список ПУМБ для кешбека
Vorlon написав:У меня кооператив ... каждый месяц все жители получают платёжки А ваши просто оборзели
Скорее, наоборот - ваше правление ЖСК не владеют законодательной базой. Или У вас там иное хозяйствование или Вы не всё знаете / не обращаете внимания на различные нюансы, а просто платите по бумажкам...
Определенные действующим законодательством цель и предмет деятельности ОСМД и ЖСК не предусматривают осуществления ими хозяйственной деятельности, а потому ОСМД и ЖСК не являются субъектами хозяйствования и не могут быть производителями или исполнителями жилищно-коммунальных услуг https://buh.ligazakon.net/ru/news/72421 ... nykh-uslug
Впрочем, заканчиваю оффтоп. По большому счету, нас интересует единый конечный результат - добавление ЖСК / ОСМД в коммунальный список ПУМБ для кешбека
Яким би Ваше ОСББ не було, надає воно послуги чи ні, а платежі отримувати має ж для своєї діяльності. А раз так, нехай воно буде отримувачем комунальних платежів, та й годі, цього для ПУМБа достатньо, щоб додати його в свою базу, а Вам отримувати кешбек.
Уважаемый представитель, а можно пояснить здесь при всех, что с моми осбб. Я вам писал с зимы, а в поддержку еще раньше. Присылал копию счета тов несколько раз. И даже о чудо в мае вы мне написали что мое оссб добавлено. Но оно и было добавлено, но там был счет не виде ибана а в виде 2600. Но даже после того как вы написали что все работает ничеготак иине заработало. Я вам об этом написал, вы пообещалиипередать все кому следует. Уже июль, заплатить на осбб по прежнему нельзя. И как это понимать? Надо ждать 30 лет когда вашему банку стукнет 60 и тогда может быть возможность платить появится?
Hennady написав:Aps В том то и дело, что я не знаю поменялся ли счет или он изначально забит неправильный Банк тоже другой. Понятно, что я сегодня не побегу в отделение. Надо брать отпуск за свой счет и тогда идти. Вопрос не в этом. Счета меняются, что логично и очень может быть, но банк за этим не следит и со слов именно этого банка и не должен. Зачем тогда вообще с таким подходом предлагать оплачивать коммуналку в приложении? И почему при таком подходе клиент расплачивается за косяки банка?
А как банк, по вашему, может за этим следить? Приват следит за теми у кого счет в привате открыт. А если контора вдруг откроет счет в другом банке, а в этом закроет, то и у привата может быть такой казус. ПУМБ не сможет опрашивать постоянно все организации на предмет, а не поменяли ли вы счет? Если ваша контора открыла еще один счет в др. банке, а старый еще жив, то просто попросите вашу организацию проверить старый счет. А если счет закрыт, то деньги должны вернуться вам назад в течение 5-7 банковских дней.
Mr V написав:Банк пообещал оплату без комиссии коммунальных платежей и даже кешбек за проведение таких платежей в мобильном приложении, но , как оказалось, по какой то причине не все поставщики коммунальных услуг могут быть подключены к данному сервису. Более того, компания была включена в список и находилась по ОКПО /сейчас эту компанию из списка поставщиков уже удалили, хотя она работает и продолжает поставлять коммунальные услуги/, реквизиты счета совпадали, но платеж не проходил. Оплата за реквизитами из приложения и/или отправка фотографии квитанций, как предлагалось банком, а также 5-кратное нажатиеие и отсылка скрина результата не дало. Эпопея с подключением этого поставщика коммунальных услуг длится уже третий месяц.
А дайте пож ЕДОПОУ этого поставщика
У меня такой же есть. Старый шаблон был с не ибан счетом. Попросил поменять на ибан. Через 5 месяцев просто удалили компанию. И теперь даже не ищется. Может когда-то и добавят...