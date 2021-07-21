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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3336333733383339>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
233
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 18:57

  mustbe написав:
  la9 написав:А почему нет разницы? Да, буду выводить. Но выводить же уже с 1.08? Или есть варианты в июле еще вывести?

Писал же уже.
Загасить - в любое время, хоть сегодня.
Через минуту - вынести куда угодно.
Что сложного ?

Дело не в том, что сложно или легко. Дело в понимании, как это работает.
Описанный вами алгоритм работает, даже если я загашу тянучкой с карты другого банка и сразу выведу?
la9
 
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на сл.утро все увидишь
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 19:10

  la9 написав:
  mustbe написав:
  la9 написав:А почему нет разницы? Да, буду выводить. Но выводить же уже с 1.08? Или есть варианты в июле еще вывести?

Писал же уже.
Загасить - в любое время, хоть сегодня.
Через минуту - вынести куда угодно.
Что сложного ?

Дело не в том, что сложно или легко. Дело в понимании, как это работает.
Описанный вами алгоритм работает, даже если я загашу тянучкой с карты другого банка и сразу выведу?

Гасити на суму у застосунку під назвою "Платіж пільгового періоду". Якщо будете тягнути ЛУМУМБою з картки іншого банку або якщо пошлете СЕП на ЛУМУМБу, то алгоритм спрацює - можна одразу виводити. Заборгованість у застосунку оновиться на наступний день. Якщо ж будете штовхати сервісами інших банків, то одразу виводити не можна і доведеться чекати до 3-х днів, доки сума не проведеться, тому так гаситися не варто.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 19:19

Re: ПУМБ

  klug написав:Гасити на суму у застосунку під назвою "Платіж пільгового періоду". Якщо будете тягнути ЛУМУМБою з картки іншого банку або якщо пошлете СЕП на ЛУМУМБу, то алгоритм спрацює - можна одразу виводити. Заборгованість у застосунку оновиться на наступний день. Якщо ж будете штовхати сервісами інших банків, то одразу виводити не можна і доведеться чекати до 3-х днів, доки сума не проведеться, тому так гаситися не варто.

Именно это я и пытался понять! +
Осталось немного ... Я думал, что выводить тогда с 1.08 и гасить до 30.09. Если сразу выводить, в июле, то когда тогда гасить?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 19:23

Re: ПУМБ

  la9 написав:Осталось немного ... Я думал, что выводить тогда с 1.08 и гасить до 30.09. Если сразу выводить, в июле, то когда тогда гасить?

Очевидно же, что если погасить и снять сейчас, то в августе (точнее в с 31.07 и до 30.08) нужно будет опять повторить такую же процедуру. И опять же можно в произвольный день, а не 30 августа.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 19:29

  ingtrans написав:
  la9 написав:Осталось немного ... Я думал, что выводить тогда с 1.08 и гасить до 30.09. Если сразу выводить, в июле, то когда тогда гасить?

Очевидно же, что если погасить и снять сейчас, то в августе (точнее в с 31.07 и до 30.08) нужно будет опять повторить такую же процедуру. И опять же можно в произвольный день, а не 30 августа.

ну, да, здесь очевидно... И тогда еще можно 31.08 успеть по акции вывести до конца октября?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 19:33

Re: ПУМБ

  la9 написав:И тогда еще можно 31.08 успеть по акции вывести до конца октября?

Это по какой акции? Я так понимаю, по той, которая заканчивается 30.08?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 19:35

ingtrans точно, забыл :oops:
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 12:49

Re: ПУМБ

ПУМба второй раз за время акции повысила КЛ ещё +6т. Уже 4 раза всего. По другому акку - ни разу, хотя вся коммуналь идет через нее.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 12:56

  lel написав:ПУМба второй раз за время акции повысила КЛ ещё +6т. Уже 4 раза всего.


По этому акку - вообще нету движений? Иль как? Два акка - ни по одному нигде не поднимают(((
jay2004
 
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