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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лип, 2021 18:57
mustbe написав: la9 написав:
А почему нет разницы? Да, буду выводить. Но выводить же уже с 1.08? Или есть варианты в июле еще вывести?
Писал же уже.
Загасить - в любое время, хоть сегодня.
Через минуту - вынести куда угодно.
Что сложного ?
Дело не в том, что сложно или легко. Дело в понимании, как это работает.
Описанный вами алгоритм работает, даже если я загашу тянучкой с карты другого банка и сразу выведу?
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la9
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Додано: Сер 21 лип, 2021 19:00
на сл.утро все увидишь
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v57
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Додано: Сер 21 лип, 2021 19:10
la9 написав: mustbe написав: la9 написав:
А почему нет разницы? Да, буду выводить. Но выводить же уже с 1.08? Или есть варианты в июле еще вывести?
Писал же уже.
Загасить - в любое время, хоть сегодня.
Через минуту - вынести куда угодно.
Что сложного ?
Дело не в том, что сложно или легко. Дело в понимании, как это работает.
Описанный вами алгоритм работает, даже если я загашу тянучкой с карты другого банка и сразу выведу?
Гасити на суму у застосунку під назвою "Платіж пільгового періоду". Якщо будете тягнути ЛУМУМБою
з картки іншого банку або якщо пошлете СЕП на ЛУМУМБу, то алгоритм спрацює - можна одразу виводити. Заборгованість у застосунку оновиться на наступний день. Якщо ж будете штовхати сервісами інших банків, то одразу виводити не можна і доведеться чекати до 3-х днів, доки сума не проведеться, тому так гаситися не варто.
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klug
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Додано: Сер 21 лип, 2021 19:19
klug написав:
Гасити на суму у застосунку під назвою "Платіж пільгового періоду". Якщо будете тягнути ЛУМУМБою з картки іншого банку або якщо пошлете СЕП на ЛУМУМБу, то алгоритм спрацює - можна одразу виводити. Заборгованість у застосунку оновиться на наступний день. Якщо ж будете штовхати сервісами інших банків, то одразу виводити не можна і доведеться чекати до 3-х днів, доки сума не проведеться, тому так гаситися не варто.
Именно это я и пытался понять! +
Осталось немного ... Я думал, что выводить тогда с 1.08 и гасить до 30.09. Если сразу выводить, в июле, то когда тогда гасить?
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la9
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Додано: Сер 21 лип, 2021 19:23
la9 написав:
Осталось немного ... Я думал, что выводить тогда с 1.08 и гасить до 30.09. Если сразу выводить, в июле, то когда тогда гасить?
Очевидно же, что если погасить и снять сейчас, то в августе (точнее в с 31.07 и до 30.08) нужно будет опять повторить такую же процедуру. И опять же можно в произвольный день, а не 30 августа.
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ingtrans
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Додано: Сер 21 лип, 2021 19:29
ingtrans написав: la9 написав:
Осталось немного ... Я думал, что выводить тогда с 1.08 и гасить до 30.09. Если сразу выводить, в июле, то когда тогда гасить?
Очевидно же, что если погасить и снять сейчас, то в августе (точнее в с 31.07 и до 30.08) нужно будет опять повторить такую же процедуру. И опять же можно в произвольный день, а не 30 августа.
ну, да, здесь очевидно... И тогда еще можно 31.08 успеть по акции вывести до конца октября?
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la9
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Додано: Сер 21 лип, 2021 19:33
la9 написав:
И тогда еще можно 31.08 успеть по акции вывести до конца октября?
Это по какой акции? Я так понимаю, по той, которая заканчивается 30.08?
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ingtrans
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Додано: Сер 21 лип, 2021 19:35
ingtrans
точно, забыл
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la9
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Додано: Чет 22 лип, 2021 12:49
ПУМба второй раз за время акции повысила КЛ ещё +6т. Уже 4 раза всего. По другому акку - ни разу, хотя вся коммуналь идет через нее.
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lel
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Додано: Чет 22 лип, 2021 12:56
lel написав:
ПУМба второй раз за время акции повысила КЛ ещё +6т. Уже 4 раза всего.
По этому акку - вообще нету движений? Иль как? Два акка - ни по одному нигде не поднимают(((
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jay2004
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