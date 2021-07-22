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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3336333733383339

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
233
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:08

Re: ПУМБ

jay2004 написав:
  lel написав:ПУМба второй раз за время акции повысила КЛ ещё +6т. Уже 4 раза всего.


По этому акку - вообще нету движений? Иль как? Два акка - ни по одному нигде не поднимают(((
Где все время поднимают - зоотовары раз в месяц или чаще но суммы небольшие, в этом месяце ещё не выбрал категорию. Зимняя коммуналка, естественно, на 3т.грн. была.
По второй, где не поднимают КЛ,- коммуналь на весь КЛ и даже больше- 15- 25 платежей. КЛ 7т.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 15:03

Після оформлення кредитки у ЛУМУМБи взимку з'їло ~70 пунктів кредитного рейтингу, скинувши з високого на середній рівень. За цей час відновилося лише на 18. Теж жодного разу не піднімали КЛ тут.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 15:54

  klug написав:Після оформлення кредитки у ЛУМУМБи взимку з'їло ~70 пунктів кредитного рейтингу, скинувши з високого на середній рівень. За цей час відновилося лише на 18. Теж жодного разу не піднімали КЛ тут.


это единственный минус шаровых денег )
ну все верно - такие траты и задолженности, выше средней зп... конечно кредлимит офигеет
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 19:48

  cohan написав:ну все верно - такие траты и задолженности, выше средней зп... конечно кредлимит офигеет

Бездоганна логіка. Тобто Ви стверджуєте, що за усі роки існування кред. бюро ніхто там не міг здогадатися, що абсолютні цифри заборгованості ні про що не говорять і мають сенс лише у співвідношенні до доходів? Виходить, що усі оці віп-платинум-олігархи автоматично мають вважатися неплатоспроможними, бо з одного походу на каву у них заборгованість може стати "вищою за середню зп"? Більше того, як у Вашу логіку вписується те, що деяким місцевим, які теж користуються "шаровими грошима" уже кілька разів підвищували ліміти?
  klug написав:ЛУМУМБа вкрала копійку :D Ще на початку місяця заборгованість дорівнювала КЛ, а сьогодні зайшов і бачу, що стала на копійку більша за КЛ. Остання операція за карткою була ще у червні - зливав залишки через штовхалку, які до того зайшли тягнучкою.

Звертався тоді у підтримку, що вони мене у овер на рівному місці загнали, вони копійку повернули, а зараз прийшло автоматичне коригування округлення розстрочки ще на копійку - тепер у я плюсі. Якісь наркомани з сумами у флоатах :roll:
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 21:04

  klug написав:
  cohan написав:ну все верно - такие траты и задолженности, выше средней зп... конечно кредлимит офигеет

Бездоганна логіка. Тобто Ви стверджуєте, що за усі роки існування кред. бюро ніхто там не міг здогадатися, що абсолютні цифри заборгованості ні про що не говорять і мають сенс лише у співвідношенні до доходів? Виходить, що усі оці віп-платинум-олігархи автоматично мають вважатися неплатоспроможними, бо з одного походу на каву у них заборгованість може стати "вищою за середню зп"? Більше того, як у Вашу логіку вписується те, що деяким місцевим, які теж користуються "шаровими грошима" уже кілька разів підвищували ліміти?
  klug написав:ЛУМУМБа вкрала копійку :D Ще на початку місяця заборгованість дорівнювала КЛ, а сьогодні зайшов і бачу, що стала на копійку більша за КЛ. Остання операція за карткою була ще у червні - зливав залишки через штовхалку, які до того зайшли тягнучкою.

Звертався тоді у підтримку, що вони мене у овер на рівному місці загнали, вони копійку повернули, а зараз прийшло автоматичне коригування округлення розстрочки ще на копійку - тепер у я плюсі. Якісь наркомани з сумами у флоатах :roll:


ну доходы то формально неизвестны
остаются ближайшие соседи, а у них видимо картина кредлимит понижающая
мне налил до предела, но на карте 5 грн до сентября, рейтинг 318 ))
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 21:24

  cohan написав:
ну доходы то формально неизвестны
остаются ближайшие соседи, а у них видимо картина кредлимит понижающая
мне налил до предела, но на карте 5 грн до сентября, рейтинг 318 ))


Вменяемым банкам те доходы и тот рейтинг вобще пофиг. Главное чтоб просрочек и штрафов не было. У меня креднагрузка под миллион, рейтинг ниже среднего и оф. доходы за год в два раза ниже. А банки всё наливают и наливают. Только Приват снизил в 25-ть раз. Да и хрен на него. Абсолютно бесполезный кусок пластика.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 22:16

  cohan написав:ну доходы то формально неизвестны
остаются ближайшие соседи, а у них видимо картина кредлимит понижающая
мне налил до предела, но на карте 5 грн до сентября, рейтинг 318 ))

До якої межі Вам налили: 200к, як у рекламі чи 30к, як у відділенні? Мені дали 30к одразу і ділі стоп. Єдине, з картки платилася лише комуналка в Ясно-акцію, без руху у магазинах. Частина тієї комуналки досі у розстрочках.
klug
 
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