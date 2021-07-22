|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лип, 2021 13:08
jay2004 написав: lel написав:
ПУМба второй раз за время акции повысила КЛ ещё +6т. Уже 4 раза всего.
По этому акку - вообще нету движений? Иль как? Два акка - ни по одному нигде не поднимают(((
Где все время поднимают - зоотовары раз в месяц или чаще но суммы небольшие, в этом месяце ещё не выбрал категорию. Зимняя коммуналка, естественно, на 3т.грн. была.
По второй, где не поднимают КЛ,- коммуналь на весь КЛ и даже больше- 15- 25 платежей. КЛ 7т.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2955
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1036 раз.
- Подякували: 332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 лип, 2021 15:03
Після оформлення кредитки у ЛУМУМБи взимку з'їло ~70 пунктів кредитного рейтингу, скинувши з високого на середній рівень. За цей час відновилося лише на 18. Теж жодного разу не піднімали КЛ тут.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5913
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 259 раз.
- Подякували: 769 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 лип, 2021 15:54
klug написав:
Після оформлення кредитки у ЛУМУМБи взимку з'їло ~70 пунктів кредитного рейтингу, скинувши з високого на середній рівень. За цей час відновилося лише на 18. Теж жодного разу не піднімали КЛ тут.
это единственный минус шаровых денег )
ну все верно - такие траты и задолженности, выше средней зп... конечно кредлимит офигеет
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2271
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 лип, 2021 19:48
cohan написав:
ну все верно - такие траты и задолженности, выше средней зп... конечно кредлимит офигеет
Бездоганна логіка. Тобто Ви стверджуєте, що за усі роки існування кред. бюро ніхто там не міг здогадатися, що абсолютні цифри заборгованості ні про що не говорять і мають сенс лише у співвідношенні до доходів? Виходить, що усі оці віп-платинум-олігархи автоматично мають вважатися неплатоспроможними, бо з одного походу на каву у них заборгованість може стати "вищою за середню зп"? Більше того, як у Вашу логіку вписується те, що деяким місцевим, які теж користуються "шаровими грошима" уже кілька разів підвищували ліміти?
klug написав:
ЛУМУМБа вкрала копійку
Ще на початку місяця заборгованість дорівнювала КЛ, а сьогодні зайшов і бачу, що стала на копійку більша за КЛ. Остання операція за карткою була ще у червні - зливав залишки через штовхалку, які до того зайшли тягнучкою.
Звертався тоді у підтримку, що вони мене у овер на рівному місці загнали, вони копійку повернули, а зараз прийшло автоматичне коригування округлення розстрочки ще на копійку - тепер у я плюсі. Якісь наркомани з сумами у флоатах
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5913
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 259 раз.
- Подякували: 769 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 лип, 2021 21:04
klug написав: cohan написав:
ну все верно - такие траты и задолженности, выше средней зп... конечно кредлимит офигеет
Бездоганна логіка. Тобто Ви стверджуєте, що за усі роки існування кред. бюро ніхто там не міг здогадатися, що абсолютні цифри заборгованості ні про що не говорять і мають сенс лише у співвідношенні до доходів? Виходить, що усі оці віп-платинум-олігархи автоматично мають вважатися неплатоспроможними, бо з одного походу на каву у них заборгованість може стати "вищою за середню зп"? Більше того, як у Вашу логіку вписується те, що деяким місцевим, які теж користуються "шаровими грошима" уже кілька разів підвищували ліміти?
klug написав:
ЛУМУМБа вкрала копійку
Ще на початку місяця заборгованість дорівнювала КЛ, а сьогодні зайшов і бачу, що стала на копійку більша за КЛ. Остання операція за карткою була ще у червні - зливав залишки через штовхалку, які до того зайшли тягнучкою.
Звертався тоді у підтримку, що вони мене у овер на рівному місці загнали, вони копійку повернули, а зараз прийшло автоматичне коригування округлення розстрочки ще на копійку - тепер у я плюсі. Якісь наркомани з сумами у флоатах
ну доходы то формально неизвестны
остаются ближайшие соседи, а у них видимо картина кредлимит понижающая
мне налил до предела, но на карте 5 грн до сентября, рейтинг 318 ))
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2271
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 лип, 2021 21:24
cohan написав:
ну доходы то формально неизвестны
остаются ближайшие соседи, а у них видимо картина кредлимит понижающая
мне налил до предела, но на карте 5 грн до сентября, рейтинг 318 ))
Вменяемым банкам те доходы и тот рейтинг вобще пофиг. Главное чтоб просрочек и штрафов не было. У меня креднагрузка под миллион, рейтинг ниже среднего и оф. доходы за год в два раза ниже. А банки всё наливают и наливают. Только Приват снизил в 25-ть раз. Да и хрен на него. Абсолютно бесполезный кусок пластика.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 2306
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 341 раз.
- Подякували: 262 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 лип, 2021 22:16
cohan написав:
ну доходы то формально неизвестны
остаются ближайшие соседи, а у них видимо картина кредлимит понижающая
мне налил до предела, но на карте 5 грн до сентября, рейтинг 318 ))
До якої межі Вам налили: 200к, як у рекламі чи 30к, як у відділенні? Мені дали 30к одразу і ділі стоп. Єдине, з картки платилася лише комуналка в Ясно-акцію, без руху у магазинах. Частина тієї комуналки досі у розстрочках.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5913
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 259 раз.
- Подякували: 769 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kalgan
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|