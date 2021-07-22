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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3336333733383339 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 844 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 94 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 124 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 233 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 197 Всього голосів : 844 Додано: Чет 22 лип, 2021 13:08 Re: ПУМБ jay2004 написав: lel написав: ПУМба второй раз за время акции повысила КЛ ещё +6т. Уже 4 раза всего. ПУМба второй раз за время акции повысила КЛ ещё +6т. Уже 4 раза всего.



По этому акку - вообще нету движений? Иль как? Два акка - ни по одному нигде не поднимают((( По этому акку - вообще нету движений? Иль как? Два акка - ни по одному нигде не поднимают((( Где все время поднимают - зоотовары раз в месяц или чаще но суммы небольшие, в этом месяце ещё не выбрал категорию. Зимняя коммуналка, естественно, на 3т.грн. была.

По второй, где не поднимают КЛ,- коммуналь на весь КЛ и даже больше- 15- 25 платежей. КЛ 7т. Где все время поднимают - зоотовары раз в месяц или чаще но суммы небольшие, в этом месяце ещё не выбрал категорию. Зимняя коммуналка, естественно, на 3т.грн. была.По второй, где не поднимают КЛ,- коммуналь на весь КЛ и даже больше- 15- 25 платежей. КЛ 7т. lel Повідомлень: 2956 З нами з: 10.12.13 Подякував: 1036 раз. Подякували: 332 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лип, 2021 15:03 Після оформлення кредитки у ЛУМУМБи взимку з'їло ~70 пунктів кредитного рейтингу, скинувши з високого на середній рівень. За цей час відновилося лише на 18. Теж жодного разу не піднімали КЛ тут. klug Повідомлень: 5914 З нами з: 18.08.14 Подякував: 259 раз. Подякували: 769 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лип, 2021 15:54 klug написав: Після оформлення кредитки у ЛУМУМБи взимку з'їло ~70 пунктів кредитного рейтингу, скинувши з високого на середній рівень. За цей час відновилося лише на 18. Теж жодного разу не піднімали КЛ тут. Після оформлення кредитки у ЛУМУМБи взимку з'їло ~70 пунктів кредитного рейтингу, скинувши з високого на середній рівень. За цей час відновилося лише на 18. Теж жодного разу не піднімали КЛ тут.



это единственный минус шаровых денег )

ну все верно - такие траты и задолженности, выше средней зп... конечно кредлимит офигеет это единственный минус шаровых денег )ну все верно - такие траты и задолженности, выше средней зп... конечно кредлимит офигеет cohan

Повідомлень: 2275 З нами з: 27.09.19 Подякував: 80 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лип, 2021 19:48 cohan написав: ну все верно - такие траты и задолженности, выше средней зп... конечно кредлимит офигеет ну все верно - такие траты и задолженности, выше средней зп... конечно кредлимит офигеет

Бездоганна логіка. Тобто Ви стверджуєте, що за усі роки існування кред. бюро ніхто там не міг здогадатися, що абсолютні цифри заборгованості ні про що не говорять і мають сенс лише у співвідношенні до доходів? Виходить, що усі оці віп-платинум-олігархи автоматично мають вважатися неплатоспроможними, бо з одного походу на каву у них заборгованість може стати "вищою за середню зп"? Більше того, як у Вашу логіку вписується те, що деяким місцевим, які теж користуються "шаровими грошима" уже кілька разів підвищували ліміти?

klug написав: ЛУМУМБа вкрала копійку Ще на початку місяця заборгованість дорівнювала КЛ, а сьогодні зайшов і бачу, що стала на копійку більша за КЛ. Остання операція за карткою була ще у червні - зливав залишки через штовхалку, які до того зайшли тягнучкою. ЛУМУМБа вкрала копійкуЩе на початку місяця заборгованість дорівнювала КЛ, а сьогодні зайшов і бачу, що стала на копійку більша за КЛ. Остання операція за карткою була ще у червні - зливав залишки через штовхалку, які до того зайшли тягнучкою.

Звертався тоді у підтримку, що вони мене у овер на рівному місці загнали, вони копійку повернули, а зараз прийшло автоматичне коригування округлення розстрочки ще на копійку - тепер у я плюсі. Якісь наркомани з сумами у флоатах Бездоганна логіка. Тобто Ви стверджуєте, що за усі роки існування кред. бюро ніхто там не міг здогадатися, що абсолютні цифри заборгованості ні про що не говорять і мають сенс лише у співвідношенні до доходів? Виходить, що усі оці віп-платинум-олігархи автоматично мають вважатися неплатоспроможними, бо з одного походу на каву у них заборгованість може стати "вищою за середню зп"? Більше того, як у Вашу логіку вписується те, що деяким місцевим, які теж користуються "шаровими грошима" уже кілька разів підвищували ліміти?Звертався тоді у підтримку, що вони мене у овер на рівному місці загнали, вони копійку повернули, а зараз прийшло автоматичне коригування округлення розстрочки ще на копійку - тепер у я плюсі. Якісь наркомани з сумами у флоатах klug Повідомлень: 5914 З нами з: 18.08.14 Подякував: 259 раз. Подякували: 769 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лип, 2021 21:04 klug написав: cohan написав: ну все верно - такие траты и задолженности, выше средней зп... конечно кредлимит офигеет ну все верно - такие траты и задолженности, выше средней зп... конечно кредлимит офигеет

Бездоганна логіка. Тобто Ви стверджуєте, що за усі роки існування кред. бюро ніхто там не міг здогадатися, що абсолютні цифри заборгованості ні про що не говорять і мають сенс лише у співвідношенні до доходів? Виходить, що усі оці віп-платинум-олігархи автоматично мають вважатися неплатоспроможними, бо з одного походу на каву у них заборгованість може стати "вищою за середню зп"? Більше того, як у Вашу логіку вписується те, що деяким місцевим, які теж користуються "шаровими грошима" уже кілька разів підвищували ліміти?

klug написав: ЛУМУМБа вкрала копійку Ще на початку місяця заборгованість дорівнювала КЛ, а сьогодні зайшов і бачу, що стала на копійку більша за КЛ. Остання операція за карткою була ще у червні - зливав залишки через штовхалку, які до того зайшли тягнучкою. ЛУМУМБа вкрала копійкуЩе на початку місяця заборгованість дорівнювала КЛ, а сьогодні зайшов і бачу, що стала на копійку більша за КЛ. Остання операція за карткою була ще у червні - зливав залишки через штовхалку, які до того зайшли тягнучкою.

Звертався тоді у підтримку, що вони мене у овер на рівному місці загнали, вони копійку повернули, а зараз прийшло автоматичне коригування округлення розстрочки ще на копійку - тепер у я плюсі. Якісь наркомани з сумами у флоатах Бездоганна логіка. Тобто Ви стверджуєте, що за усі роки існування кред. бюро ніхто там не міг здогадатися, що абсолютні цифри заборгованості ні про що не говорять і мають сенс лише у співвідношенні до доходів? Виходить, що усі оці віп-платинум-олігархи автоматично мають вважатися неплатоспроможними, бо з одного походу на каву у них заборгованість може стати "вищою за середню зп"? Більше того, як у Вашу логіку вписується те, що деяким місцевим, які теж користуються "шаровими грошима" уже кілька разів підвищували ліміти?Звертався тоді у підтримку, що вони мене у овер на рівному місці загнали, вони копійку повернули, а зараз прийшло автоматичне коригування округлення розстрочки ще на копійку - тепер у я плюсі. Якісь наркомани з сумами у флоатах



ну доходы то формально неизвестны

остаются ближайшие соседи, а у них видимо картина кредлимит понижающая

мне налил до предела, но на карте 5 грн до сентября, рейтинг 318 )) ну доходы то формально неизвестныостаются ближайшие соседи, а у них видимо картина кредлимит понижающаямне налил до предела, но на карте 5 грн до сентября, рейтинг 318 )) cohan

Повідомлень: 2275 З нами з: 27.09.19 Подякував: 80 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лип, 2021 21:24 cohan написав:

ну доходы то формально неизвестны

остаются ближайшие соседи, а у них видимо картина кредлимит понижающая

мне налил до предела, но на карте 5 грн до сентября, рейтинг 318 )) ну доходы то формально неизвестныостаются ближайшие соседи, а у них видимо картина кредлимит понижающаямне налил до предела, но на карте 5 грн до сентября, рейтинг 318 ))



Вменяемым банкам те доходы и тот рейтинг вобще пофиг. Главное чтоб просрочек и штрафов не было. У меня креднагрузка под миллион, рейтинг ниже среднего и оф. доходы за год в два раза ниже. А банки всё наливают и наливают. Только Приват снизил в 25-ть раз. Да и хрен на него. Абсолютно бесполезный кусок пластика. Вменяемым банкам те доходы и тот рейтинг вобще пофиг. Главное чтоб просрочек и штрафов не было. У меня креднагрузка под миллион, рейтинг ниже среднего и оф. доходы за год в два раза ниже. А банки всё наливают и наливают. Только Приват снизил в 25-ть раз. Да и хрен на него. Абсолютно бесполезный кусок пластика. Фантом

Повідомлень: 2306 З нами з: 18.05.16 Подякував: 341 раз. Подякували: 262 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лип, 2021 22:16 cohan написав: ну доходы то формально неизвестны

остаются ближайшие соседи, а у них видимо картина кредлимит понижающая

мне налил до предела, но на карте 5 грн до сентября, рейтинг 318 )) ну доходы то формально неизвестныостаются ближайшие соседи, а у них видимо картина кредлимит понижающаямне налил до предела, но на карте 5 грн до сентября, рейтинг 318 ))

До якої межі Вам налили: 200к, як у рекламі чи 30к, як у відділенні? Мені дали 30к одразу і ділі стоп. Єдине, з картки платилася лише комуналка в Ясно-акцію, без руху у магазинах. Частина тієї комуналки досі у розстрочках. До якої межі Вам налили: 200к, як у рекламі чи 30к, як у відділенні? Мені дали 30к одразу і ділі стоп. Єдине, з картки платилася лише комуналка в Ясно-акцію, без руху у магазинах. Частина тієї комуналки досі у розстрочках. klug Повідомлень: 5914 З нами з: 18.08.14 Подякував: 259 раз. Подякували: 769 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лип, 2021 07:34 klug написав: cohan написав: ну доходы то формально неизвестны

остаются ближайшие соседи, а у них видимо картина кредлимит понижающая

мне налил до предела, но на карте 5 грн до сентября, рейтинг 318 )) ну доходы то формально неизвестныостаются ближайшие соседи, а у них видимо картина кредлимит понижающаямне налил до предела, но на карте 5 грн до сентября, рейтинг 318 ))

До якої межі Вам налили: 200к, як у рекламі чи 30к, як у відділенні? Мені дали 30к одразу і ділі стоп. Єдине, з картки платилася лише комуналка в Ясно-акцію, без руху у магазинах. Частина тієї комуналки досі у розстрочках. До якої межі Вам налили: 200к, як у рекламі чи 30к, як у відділенні? Мені дали 30к одразу і ділі стоп. Єдине, з картки платилася лише комуналка в Ясно-акцію, без руху у магазинах. Частина тієї комуналки досі у розстрочках.



200 нет, там же справка, больше чем 30, 30 тоже дали сразу 200 нет, там же справка, больше чем 30, 30 тоже дали сразу cohan

Повідомлень: 2275 З нами з: 27.09.19 Подякував: 80 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3336333733383339 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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