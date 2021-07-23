Хай і мене почує . Бо майже цілий рік - без змін((.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:18
Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:47
Подскажите, здесь есть прямой курс обмена доллара на евро, или считать по вот
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