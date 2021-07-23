Хай і мене почує . Бо майже цілий рік - без змін((.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:18
Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:47
Подскажите, здесь есть прямой курс обмена доллара на евро, или считать по вот
Додано: Суб 24 лип, 2021 14:36
Re: ПУМБ
мне тоже добавили 5000 кл
подскажите а шо в ПУМБовские терминалы можно только по 4999 грн пихать?
я не могу никак разобраться пару раз пробнул и обхожу стороной
Додано: Суб 24 лип, 2021 15:09
Додано: Суб 24 лип, 2021 15:44
Re: ПУМБ
Жынке тоже долили 4к, а мне шиш с маслом
А раньше над одноврЕменно доливали.
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