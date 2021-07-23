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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3337333833393340

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:18

  klug написав:
  klug написав:Теж жодного разу не піднімали КЛ тут.

ЛУМУМБа мене почула і дала ще 8к :-D


Хай і мене почує :wink: . Бо майже цілий рік - без змін((.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:47

Подскажите, здесь есть прямой курс обмена доллара на евро, или считать по вот этим курсам через гривну? Если курс один, то есть ли смысл менять онлайн, или можно просто в отделение прийти с долларами и уйти с еврами?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 14:36

Re: ПУМБ

мне тоже добавили 5000 кл :D
подскажите а шо в ПУМБовские терминалы можно только по 4999 грн пихать?
я не могу никак разобраться :lol: :lol: :lol: :lol: пару раз пробнул и обхожу стороной
clash
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:09

  clash написав:мне тоже добавили 5000 кл :D
подскажите а шо в ПУМБовские терминалы можно только по 4999 грн пихать?
я не могу никак разобраться :lol: :lol: :lol: :lol: пару раз пробнул и обхожу стороной

Не только лишь в пумбовские.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:44

Re: ПУМБ

Жынке тоже долили 4к, а мне шиш с маслом :mrgreen:
А раньше над одноврЕменно доливали.
malinin007
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 17:17

  malinin007 написав:Жынке тоже долили 4к, а мне шиш с маслом :mrgreen:
А раньше над одноврЕменно доливали.

Похоже до 50К доливают и всьоо
Amethyst
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  #<1 ... 3337333833393340
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