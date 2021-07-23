ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:18
klug написав: klug написав:
Теж жодного разу не піднімали КЛ тут.
ЛУМУМБа мене почула і дала ще 8к
Хай і мене почує
. Бо майже цілий рік - без змін((.
jay2004
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:47
Подскажите, здесь есть прямой курс обмена доллара на евро, или считать по вот
этим курсам
через гривну? Если курс один, то есть ли смысл менять онлайн, или можно просто в отделение прийти с долларами и уйти с еврами?
M-Audio
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Додано: Суб 24 лип, 2021 14:36
мне тоже добавили 5000 кл
подскажите а шо в ПУМБовские терминалы можно только по 4999 грн пихать?
я не могу никак разобраться
пару раз пробнул и обхожу стороной
clash
Повідомлень: 611
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Додано: Суб 24 лип, 2021 15:09
clash написав:
мне тоже добавили 5000 кл
подскажите а шо в ПУМБовские терминалы можно только по 4999 грн пихать?
я не могу никак разобраться
пару раз пробнул и обхожу стороной
Не только лишь в пумбовские.
Ferlakur
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Додано: Суб 24 лип, 2021 15:44
Жынке тоже долили 4к, а мне шиш с маслом
А раньше над одноврЕменно доливали.
malinin007
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Додано: Суб 24 лип, 2021 17:17
malinin007 написав:
Жынке тоже долили 4к, а мне шиш с маслом
А раньше над одноврЕменно доливали.
Похоже до 50К доливают и всьоо
Amethyst
Повідомлень: 519
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Додано: Суб 24 лип, 2021 19:45
Как забрать пару тыс долларов? Карта,паспорт,касса? Предзаказ за сколько дней надо делать?
novichok
Повідомлень: 2349
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Додано: Суб 24 лип, 2021 20:19
novichok написав:Как забрать пару тыс долларов? Карта,паспорт,касса? Предзаказ за сколько дней надо делать?
В Киеве обижаются за такие заказы. Якобы, до 5-8 т всегда есть Все равно заказывал.
lel
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Додано: Суб 24 лип, 2021 20:35
lel написав: novichok написав:Как забрать пару тыс долларов? Карта,паспорт,касса? Предзаказ за сколько дней надо делать?
В Киеве обижаются за такие заказы. Якобы, до 5-8 т всегда есть Все равно заказывал.
Как по мне это единственный банк у которого сейф забит валютой. Ни разу ни на какой сумме предзаказ не понадобился.
Фантом
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Додано: Суб 24 лип, 2021 20:35
lel написав: novichok написав:Как забрать пару тыс долларов? Карта,паспорт,касса? Предзаказ за сколько дней надо делать?
В Киеве обижаются за такие заказы. Якобы, до 5-8 т всегда есть Все равно заказывал.
Не в Киеве даже не принимают заказы на такую мелочь. Специально несколько раз тестил в разных отделениях до 5 тыс USD или Euro были без проблем всегда в трех разных отделениях
Flamingo
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