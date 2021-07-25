Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3338333933403341 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 844 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 93 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 124 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 234 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 197 Всього голосів : 844 Додано: Нед 25 лип, 2021 07:22 Flamingo написав: lel написав: novichok написав: Как забрать пару тыс долларов? Карта,паспорт,касса? Предзаказ за сколько дней надо делать? В Киеве обижаются за такие заказы. Якобы, до 5-8 т всегда есть Все равно заказывал. В Киеве обижаются за такие заказы. Якобы, до 5-8 т всегда есть Все равно заказывал.

Не в Киеве даже не принимают заказы на такую мелочь. Специально несколько раз тестил в разных отделениях до 5 тыс USD или Euro были без проблем всегда в трех разных отделениях Не в Киеве даже не принимают заказы на такую мелочь. Специально несколько раз тестил в разных отделениях до 5 тыс USD или Euro были без проблем всегда в трех разных отделениях

Если не Персона ( был давно) и не делать предзаказ, то комиссии нету? В ОТП Приморском отделении г.Одесса снимал почти 1,5, мне показали на комиссию в размере 1% от суммы, но если приду через 2 дня и сегодня оформлю предзаказ то все без комиссии - я ж готов два дня подождать на море Если не Персона ( был давно) и не делать предзаказ, то комиссии нету? В ОТП Приморском отделении г.Одесса снимал почти 1,5, мне показали на комиссию в размере 1% от суммы, но если приду через 2 дня и сегодня оформлю предзаказ то все без комиссии - я ж готов два дня подождать на море sens

Повідомлень: 12639 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 725 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лип, 2021 15:39 Amethyst написав: Похоже до 50К доливают и всьоо Похоже до 50К доливают и всьоо

Можливо це через те, що ці 50к у нас маринуються в іншому місці?



А якби там лежав хоч п'ятак то й нам долили б? Можливо це через те, що ці 50к у нас маринуються в іншому місці?А якби там лежав хоч п'ятак то й нам долили б? KVV Повідомлень: 853 З нами з: 29.11.18 Подякував: 35 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лип, 2021 21:54 Ferlakur написав: clash написав: мне тоже добавили 5000 кл

подскажите а шо в ПУМБовские терминалы можно только по 4999 грн пихать?

я не могу никак разобраться пару раз пробнул и обхожу стороной мне тоже добавили 5000 клподскажите а шо в ПУМБовские терминалы можно только по 4999 грн пихать?я не могу никак разобратьсяпару раз пробнул и обхожу стороной

Не только лишь в пумбовские. Не только лишь в пумбовские.

только лишь не пумбовские

не знаю везде ли, но пумбец сделал авторизацию по номеру телефона и теперь можно пополнять до 29999 грн за раз.

зы у нас уникальные законы в стране: сделали ограничение 5000 грн без идентификации при средней коммуналке 5000 плюс-минус. ещё не хватает финмона на коммунальные, типа: а каким баблом оплачиваешь 7000 при доходе 5000? арестовать все счета только лишь не пумбовскиене знаю везде ли, но пумбец сделал авторизацию по номеру телефона и теперь можно пополнять до 29999 грн за раз.зы у нас уникальные законы в стране: сделали ограничение 5000 грн без идентификации при средней коммуналке 5000 плюс-минус. ещё не хватает финмона на коммунальные, типа: а каким баблом оплачиваешь 7000 при доходе 5000? арестовать все счета clash Повідомлень: 612 З нами з: 30.01.21 Подякував: 288 раз. Подякували: 120 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лип, 2021 08:39 Ferlakur Добрый день!

Максимальная сумма пополнения через терминал самообслуживания зависит от того, производите ли Вы авторизацию (для этого следует ввести в терминал анкетный номер телефона и код из СМС, если Вы являетесь клиентом ПУМБ). Неавторизированные пользователи могут максимально вносить 4 999 грн за одну операцию, тогда как авторизация позволяет увеличить максимальную сумму транзакции до 29 999 грн. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2514 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 157 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лип, 2021 08:49 novichok Здравствуйте!

Потребность в предварительном заказе наличных определяется городом, в котором Вы желаете получить средства. Например, для отделений Киева и большинства областных центров предварительный заказ обязателен для сумм от 200 000 грн, 8 000 долларов и 7 000 евро включительно, по желанию Вы также можете зарезервировать меньшую сумму средств, чтобы гарантировать ее наличие на момент Вашего визита. Совершить данную процедуру можно, обратившись в контакт-центр банка или воспользовавшись чат-ботом в Viber. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2514 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 157 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 3338333933403341 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор