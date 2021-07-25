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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3338333933403341

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 07:22

  Flamingo написав:
  lel написав:
novichok написав:Как забрать пару тыс долларов? Карта,паспорт,касса? Предзаказ за сколько дней надо делать?
В Киеве обижаются за такие заказы. Якобы, до 5-8 т всегда есть Все равно заказывал.

Не в Киеве даже не принимают заказы на такую мелочь. Специально несколько раз тестил в разных отделениях до 5 тыс USD или Euro были без проблем всегда в трех разных отделениях

Если не Персона ( был давно) и не делать предзаказ, то комиссии нету? В ОТП Приморском отделении г.Одесса снимал почти 1,5, мне показали на комиссию в размере 1% от суммы, но если приду через 2 дня и сегодня оформлю предзаказ то все без комиссии - я ж готов два дня подождать на море
sens
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 15:39

  Amethyst написав:Похоже до 50К доливают и всьоо

Можливо це через те, що ці 50к у нас маринуються в іншому місці?

А якби там лежав хоч п'ятак то й нам долили б?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 21:54

  Ferlakur написав:
  clash написав:мне тоже добавили 5000 кл :D
подскажите а шо в ПУМБовские терминалы можно только по 4999 грн пихать?
я не могу никак разобраться :lol: пару раз пробнул и обхожу стороной

Не только лишь в пумбовские.

только лишь не пумбовские :lol:
не знаю везде ли, но пумбец сделал авторизацию по номеру телефона и теперь можно пополнять до 29999 грн за раз.
зы у нас уникальные законы в стране: сделали ограничение 5000 грн без идентификации при средней коммуналке 5000 плюс-минус. ещё не хватает финмона на коммунальные, типа: а каким баблом оплачиваешь 7000 при доходе 5000? арестовать все счета :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 08:39

Ferlakur Добрый день!
Максимальная сумма пополнения через терминал самообслуживания зависит от того, производите ли Вы авторизацию (для этого следует ввести в терминал анкетный номер телефона и код из СМС, если Вы являетесь клиентом ПУМБ). Неавторизированные пользователи могут максимально вносить 4 999 грн за одну операцию, тогда как авторизация позволяет увеличить максимальную сумму транзакции до 29 999 грн.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 08:49

novichok Здравствуйте!
Потребность в предварительном заказе наличных определяется городом, в котором Вы желаете получить средства. Например, для отделений Киева и большинства областных центров предварительный заказ обязателен для сумм от 200 000 грн, 8 000 долларов и 7 000 евро включительно, по желанию Вы также можете зарезервировать меньшую сумму средств, чтобы гарантировать ее наличие на момент Вашего визита. Совершить данную процедуру можно, обратившись в контакт-центр банка или воспользовавшись чат-ботом в Viber.
PUMB
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  #<1 ... 3338333933403341
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