novichok написав:Как забрать пару тыс долларов? Карта,паспорт,касса? Предзаказ за сколько дней надо делать?
В Киеве обижаются за такие заказы. Якобы, до 5-8 т всегда есть Все равно заказывал.
Не в Киеве даже не принимают заказы на такую мелочь. Специально несколько раз тестил в разных отделениях до 5 тыс USD или Euro были без проблем всегда в трех разных отделениях
Если не Персона ( был давно) и не делать предзаказ, то комиссии нету? В ОТП Приморском отделении г.Одесса снимал почти 1,5, мне показали на комиссию в размере 1% от суммы, но если приду через 2 дня и сегодня оформлю предзаказ то все без комиссии - я ж готов два дня подождать на море
clash написав:мне тоже добавили 5000 кл подскажите а шо в ПУМБовские терминалы можно только по 4999 грн пихать? я не могу никак разобраться пару раз пробнул и обхожу стороной
Не только лишь в пумбовские.
только лишь не пумбовские не знаю везде ли, но пумбец сделал авторизацию по номеру телефона и теперь можно пополнять до 29999 грн за раз. зы у нас уникальные законы в стране: сделали ограничение 5000 грн без идентификации при средней коммуналке 5000 плюс-минус. ещё не хватает финмона на коммунальные, типа: а каким баблом оплачиваешь 7000 при доходе 5000? арестовать все счета
Ferlakur Добрый день! Максимальная сумма пополнения через терминал самообслуживания зависит от того, производите ли Вы авторизацию (для этого следует ввести в терминал анкетный номер телефона и код из СМС, если Вы являетесь клиентом ПУМБ). Неавторизированные пользователи могут максимально вносить 4 999 грн за одну операцию, тогда как авторизация позволяет увеличить максимальную сумму транзакции до 29 999 грн.
novichok Здравствуйте! Потребность в предварительном заказе наличных определяется городом, в котором Вы желаете получить средства. Например, для отделений Киева и большинства областных центров предварительный заказ обязателен для сумм от 200 000 грн, 8 000 долларов и 7 000 евро включительно, по желанию Вы также можете зарезервировать меньшую сумму средств, чтобы гарантировать ее наличие на момент Вашего визита. Совершить данную процедуру можно, обратившись в контакт-центр банка или воспользовавшись чат-ботом в Viber.
ВIВ написав:Пришла СМС о платности пополнения евровой карты со 2 августа
Пошла вторая волна из серии "чукча не читатель, чукча - писатель". Данная новость обсуждена 3 недели назад. Но периодически появляются новые "апологеты", которые "только сейчас узнали..." Зы. И да - уже даже нашли способ бесплатного пополнения карты еврами, и даже обсудили... но то таке...