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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3339334033413342

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 01:10

  Flamingo написав:
  ВIВ написав:Пришла СМС о платности пополнения евровой карты со 2 августа :(

Пошла вторая волна из серии "чукча не читатель, чукча - писатель". Данная новость обсуждена 3 недели назад. Но периодически появляются новые "апологеты", которые "только сейчас узнали..." ;)
Зы. И да - уже даже нашли способ бесплатного пополнения карты еврами, и даже обсудили... но то таке... ;)


какой способ?

и кстати, может кто знает, а может представитель в курсе - шо там с обменом грн на евро, шо там окончательно решили таки?
после валютаобмена евро будет зачислятся с комиссией или таки приняли правильное решение?

и у меня осталась депозитная евровая карта - шо с ней будет или нужно на всё карту переходить?
uaprofi
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  #<1 ... 3339334033413342
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