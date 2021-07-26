Flamingo написав:
Пошла вторая волна из серии "чукча не читатель, чукча - писатель". Данная новость обсуждена 3 недели назад. Но периодически появляются новые "апологеты", которые "только сейчас узнали..."
Зы. И да - уже даже нашли способ бесплатного пополнения карты еврами, и даже обсудили... но то таке...
какой способ?
и кстати, может кто знает, а может представитель в курсе - шо там с обменом грн на евро, шо там окончательно решили таки?
после валютаобмена евро будет зачислятся с комиссией или таки приняли правильное решение?
и у меня осталась депозитная евровая карта - шо с ней будет или нужно на всё карту переходить?