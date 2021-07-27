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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3339334033413342

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 01:10

  Flamingo написав:
  ВIВ написав:Пришла СМС о платности пополнения евровой карты со 2 августа :(

Пошла вторая волна из серии "чукча не читатель, чукча - писатель". Данная новость обсуждена 3 недели назад. Но периодически появляются новые "апологеты", которые "только сейчас узнали..." ;)
Зы. И да - уже даже нашли способ бесплатного пополнения карты еврами, и даже обсудили... но то таке... ;)


какой способ?

и кстати, может кто знает, а может представитель в курсе - шо там с обменом грн на евро, шо там окончательно решили таки?
после валютаобмена евро будет зачислятся с комиссией или таки приняли правильное решение?

и у меня осталась депозитная евровая карта - шо с ней будет или нужно на всё карту переходить?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 05:39

  uaprofi написав:
  Flamingo написав:
  ВIВ написав:Пришла СМС о платности пополнения евровой карты со 2 августа :(

Пошла вторая волна из серии "чукча не читатель, чукча - писатель". Данная новость обсуждена 3 недели назад. Но периодически появляются новые "апологеты", которые "только сейчас узнали..." ;)
Зы. И да - уже даже нашли способ бесплатного пополнения карты еврами, и даже обсудили... но то таке... ;)


какой способ?

и кстати, может кто знает, а может представитель в курсе - шо там с обменом грн на евро, шо там окончательно решили таки?
после валютаобмена евро будет зачислятся с комиссией или таки приняли правильное решение?

А почитать веточку не бывает? ;) Например с этого места - viewtopic.php?p=5264925#p5264925
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 08:00

Re: ПУМБ

Не нашел в тарифах на сайте тарифов по карте Все можу, будьте добры ткните носом
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 08:08

  Chicheva написав:Не нашел в тарифах на сайте тарифов по карте Все можу, будьте добры ткните носом

Внизу https://retail.pumb.ua/ru/credit/can-all
И без тарифов всё просто (если грейсовик) желательно ещё всекарту
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 14:35

PUMB В ежемесячной выписке по карте "Все можу" есть такая колонка << Сплатіть повну заборгованість без відкладеної розстрочки >>. Как она рассчитывается и почему она в день составления выписки отличается от "Заборгованість до кінця пільгового періоду"?
Mr V
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:23

  Mr V написав:PUMB В ежемесячной выписке по карте "Все можу" есть такая колонка << Сплатіть повну заборгованість без відкладеної розстрочки >>. Как она рассчитывается и почему она в день составления выписки отличается от "Заборгованість до кінця пільгового періоду"?

Добрый день! Хотим обратить Ваше внимание, что полная задолженность – это вся сумма тела кредита (без рассрочки), а задолженность на конец льготного периода - это сумма с рассрочкой включительно.  Данная строфа в мобильном приложении ПУМБ online отображается для того, чтобы Вы самостоятельно могли контролировать сумму тела кредита и сумму рассрочки одновременно.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:47

Re: ПУМБ

Подскажите, пожалуйста, по лимитам на снятие нала со всекарты (пенсионной) в разных банкоматах. Сколько отдают за подход и за день? Если есть различия для визы/мастера, что лучше брать? Особенно интересует ощад, агриколь, приват и райфайзен.
Gas
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 16:09

  Gas написав:Подскажите, пожалуйста, по лимитам на снятие нала со всекарты (пенсионной) в разных банкоматах. Сколько отдают за подход и за день? Если есть различия для визы/мастера, что лучше брать? Особенно интересует ощад, агриколь, приват и райфайзен.

Добрый день! Согласно условиям дебетовой карты "всеКАРТА" снятие наличных средств в банкомате любого банка Украины без комиссии. Количество операций – 10 раз в сутки, лимит на снятие наличных средств в третьих банках – 2000$ в сутки. А также, хотим отметить, что сумма лимита на снятие за 1 раз в сутки устанавливается банком, которому принадлежит банкомат.
PUMB
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