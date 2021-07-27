ВIВ написав:Пришла СМС о платности пополнения евровой карты со 2 августа
Пошла вторая волна из серии "чукча не читатель, чукча - писатель". Данная новость обсуждена 3 недели назад. Но периодически появляются новые "апологеты", которые "только сейчас узнали..." Зы. И да - уже даже нашли способ бесплатного пополнения карты еврами, и даже обсудили... но то таке...
какой способ?
и кстати, может кто знает, а может представитель в курсе - шо там с обменом грн на евро, шо там окончательно решили таки? после валютаобмена евро будет зачислятся с комиссией или таки приняли правильное решение?
и у меня осталась депозитная евровая карта - шо с ней будет или нужно на всё карту переходить?
ВIВ написав:Пришла СМС о платности пополнения евровой карты со 2 августа
Пошла вторая волна из серии "чукча не читатель, чукча - писатель". Данная новость обсуждена 3 недели назад. Но периодически появляются новые "апологеты", которые "только сейчас узнали..." Зы. И да - уже даже нашли способ бесплатного пополнения карты еврами, и даже обсудили... но то таке...
какой способ?
и кстати, может кто знает, а может представитель в курсе - шо там с обменом грн на евро, шо там окончательно решили таки? после валютаобмена евро будет зачислятся с комиссией или таки приняли правильное решение?
PUMB В ежемесячной выписке по карте "Все можу" есть такая колонка << Сплатіть повну заборгованість без відкладеної розстрочки >>. Как она рассчитывается и почему она в день составления выписки отличается от "Заборгованість до кінця пільгового періоду"?
Mr V написав:PUMB В ежемесячной выписке по карте "Все можу" есть такая колонка << Сплатіть повну заборгованість без відкладеної розстрочки >>. Как она рассчитывается и почему она в день составления выписки отличается от "Заборгованість до кінця пільгового періоду"?
Добрый день! Хотим обратить Ваше внимание, что полная задолженность – это вся сумма тела кредита (без рассрочки), а задолженность на конец льготного периода - это сумма с рассрочкой включительно. Данная строфа в мобильном приложении ПУМБ online отображается для того, чтобы Вы самостоятельно могли контролировать сумму тела кредита и сумму рассрочки одновременно.
Подскажите, пожалуйста, по лимитам на снятие нала со всекарты (пенсионной) в разных банкоматах. Сколько отдают за подход и за день? Если есть различия для визы/мастера, что лучше брать? Особенно интересует ощад, агриколь, приват и райфайзен.
Gas написав:Подскажите, пожалуйста, по лимитам на снятие нала со всекарты (пенсионной) в разных банкоматах. Сколько отдают за подход и за день? Если есть различия для визы/мастера, что лучше брать? Особенно интересует ощад, агриколь, приват и райфайзен.
Добрый день! Согласно условиям дебетовой карты "всеКАРТА" снятие наличных средств в банкомате любого банка Украины без комиссии. Количество операций – 10 раз в сутки, лимит на снятие наличных средств в третьих банках – 2000$ в сутки. А также, хотим отметить, что сумма лимита на снятие за 1 раз в сутки устанавливается банком, которому принадлежит банкомат.