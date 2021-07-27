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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3340334133423343

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:43

_PORT_UA 20 000 грн
vovareuckij
 
Повідомлень: 234
З нами з: 19.06.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:54

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Напомните пожалуйста, сколько с дебетной Всекарта можно перебросить за сутки средств на карту другого банка?

Лимит 20 000 грн в сутки, но можно поднять на горячей линии до 100 000 грн в сутки.
Oktawa
 
Повідомлень: 348
З нами з: 08.11.17
Подякував: 410 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 20:49

klug, PUMB Спасибо.
Может кто-то по Креди Агриколю знает, сколько их банкоматы выдают? Человеку пенсию снимать надо, а до родного банкомата/отделения физически не дойти. Агриколь ближе всего.
Gas
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Повідомлень: 532
З нами з: 24.10.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 82 раз.
 
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  #<1 ... 3340334133423343
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