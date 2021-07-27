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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лип, 2021 19:54
Додано: Вів 27 лип, 2021 20:49
klug, PUMB Спасибо.
Может кто-то по Креди Агриколю знает, сколько их банкоматы выдают? Человеку пенсию снимать надо, а до родного банкомата/отделения физически не дойти. Агриколь ближе всего.
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