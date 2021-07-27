Додано: Вів 27 лип, 2021 21:28

Gas написав: klug, PUMB Спасибо.

Может кто-то по Креди Агриколю знает, сколько их банкоматы выдают? Человеку пенсию снимать надо, а до родного банкомата/отделения физически не дойти. Агриколь ближе всего. Спасибо.Может кто-то по Креди Агриколю знает, сколько их банкоматы выдают? Человеку пенсию снимать надо, а до родного банкомата/отделения физически не дойти. Агриколь ближе всего.

Помню одно время (больше 3 лет назад) Агриколь даже по 8000 по чужим картам за раз выдавал, потом урезали до 4000. Как сейчас уже не скажу - давно они на моем пути не встречаются (все время есть банкоматы поближе) - но они были щедрее других банков в этом отношении (привата так уж точно).Кстати если вдруг у Вашего человека не далеко есть банкоматы ощада - то ему точно туда. У ощада с пумбой - типа дружба и ощад по пумбовским картам до 10000 грн. за раз выдавал (ну если в наличии конечно были крупные купюры). Так что пусть поищет поблизости от агриколя - ощад - будет доволен