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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3341334233433344>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:43

_PORT_UA 20 000 грн
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:54

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Напомните пожалуйста, сколько с дебетной Всекарта можно перебросить за сутки средств на карту другого банка?

Лимит 20 000 грн в сутки, но можно поднять на горячей линии до 100 000 грн в сутки.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 20:49

klug, PUMB Спасибо.
Может кто-то по Креди Агриколю знает, сколько их банкоматы выдают? Человеку пенсию снимать надо, а до родного банкомата/отделения физически не дойти. Агриколь ближе всего.
Gas
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:21

  Gas написав:klug, PUMB Спасибо.
Может кто-то по Креди Агриколю знает, сколько их банкоматы выдают? Человеку пенсию снимать надо, а до родного банкомата/отделения физически не дойти. Агриколь ближе всего.

Здається, 6кгрн максимум отримував або 5кгрн, точно не пам'ятаю. Можете ще ОТР спробувати, там начебто 5кгрн також. Але це не точно, бо спекотно й без готівки, а з неї й поготів...
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:28

  Gas написав:klug, PUMB Спасибо.
Может кто-то по Креди Агриколю знает, сколько их банкоматы выдают? Человеку пенсию снимать надо, а до родного банкомата/отделения физически не дойти. Агриколь ближе всего.

Помню одно время (больше 3 лет назад) Агриколь даже по 8000 по чужим картам за раз выдавал, потом урезали до 4000. Как сейчас уже не скажу - давно они на моем пути не встречаются (все время есть банкоматы поближе) - но они были щедрее других банков в этом отношении (привата так уж точно).
Кстати если вдруг у Вашего человека не далеко есть банкоматы ощада - то ему точно туда. У ощада с пумбой - типа дружба и ощад по пумбовским картам до 10000 грн. за раз выдавал (ну если в наличии конечно были крупные купюры). Так что пусть поищет поблизости от агриколя - ощад - будет доволен ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:37

  Gas написав:klug, PUMB Спасибо.
Может кто-то по Креди Агриколю знает, сколько их банкоматы выдают? Человеку пенсию снимать надо, а до родного банкомата/отделения физически не дойти. Агриколь ближе всего.


200 грн

ОТП и тот щедрее, как минимум работает по 1000/2000 условию, а то и все 4000
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:47

Re: ПУМБ

  cohan написав:200 грн

Шутка?
  Flamingo написав:ощада с пумбой - типа дружба и ощад по пумбовским картам до 10000 грн. за раз выдавал

Это есть, но значительно дальше ) Спасибо.
Так и подмывает открыть себе всекарту, закинуть туда десятку-другую и пройтись по округе, а потом уже предметно советовать. Можно было бы ощад и агриколь советовать, чтобы родными банкоматами пользоваться, но там пенсионные карты полный шлак.
Gas
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 22:13

С Креди Агриколь есть лайфхак - вместо снять наличные нужно выбрать другие операции - снять наличные - другая сумма - так обходится их мизерный лимит. 2 или 3 тыс так точно снимал, но можно было и больше, как я понимаю. Работало несколько месяцев назад, как сейчас - не подскажу
AVF
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 22:36

  AVF написав:С Креди Агриколь есть лайфхак - вместо снять наличные нужно выбрать другие операции - снять наличные - другая сумма

А также с почти любыми другими банкоматами )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 23:30

  mustbe написав:
  AVF написав:С Креди Агриколь есть лайфхак - вместо снять наличные нужно выбрать другие операции - снять наличные - другая сумма

А также с почти любыми другими банкоматами )


с лайфхаком борется отсутствием кнопки
"другое" - это про Ощад
в креди будет три кнопки 50 грн 100 грн 200 грн и все :mrgreen: :mrgreen:

правда, может, есть дружественные банки,
бо так и Альфа выдает, но она по-божески: 200 и 500 кажется :mrgreen:

и недавно выяснил что и Аваль

а 4 дают в основном мелкие ну и ПУМБ
cohan
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