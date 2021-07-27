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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лип, 2021 19:54
Додано: Вів 27 лип, 2021 20:49
klug, PUMB Спасибо.
Может кто-то по Креди Агриколю знает, сколько их банкоматы выдают? Человеку пенсию снимать надо, а до родного банкомата/отделения физически не дойти. Агриколь ближе всего.
Додано: Вів 27 лип, 2021 21:21
Здається, 6кгрн максимум отримував або 5кгрн, точно не пам'ятаю. Можете ще ОТР спробувати, там начебто 5кгрн також. Але це не точно, бо спекотно й без готівки, а з неї й поготів...
Додано: Вів 27 лип, 2021 21:28
Помню одно время (больше 3 лет назад) Агриколь даже по 8000 по чужим картам за раз выдавал, потом урезали до 4000. Как сейчас уже не скажу - давно они на моем пути не встречаются (все время есть банкоматы поближе) - но они были щедрее других банков в этом отношении (привата так уж точно).
Кстати если вдруг у Вашего человека не далеко есть банкоматы ощада - то ему точно туда. У ощада с пумбой - типа дружба и ощад по пумбовским картам до 10000 грн. за раз выдавал (ну если в наличии конечно были крупные купюры). Так что пусть поищет поблизости от агриколя - ощад - будет доволен
Додано: Вів 27 лип, 2021 21:37
Додано: Вів 27 лип, 2021 21:47
Re: ПУМБ
Шутка?
Это есть, но значительно дальше ) Спасибо.
Так и подмывает открыть себе всекарту, закинуть туда десятку-другую и пройтись по округе, а потом уже предметно советовать. Можно было бы ощад и агриколь советовать, чтобы родными банкоматами пользоваться, но там пенсионные карты полный шлак.
Додано: Вів 27 лип, 2021 22:13
С Креди Агриколь есть лайфхак - вместо снять наличные нужно выбрать другие операции - снять наличные - другая сумма - так обходится их мизерный лимит. 2 или 3 тыс так точно снимал, но можно было и больше, как я понимаю. Работало несколько месяцев назад, как сейчас - не подскажу
Додано: Вів 27 лип, 2021 22:36
Додано: Вів 27 лип, 2021 23:30
с лайфхаком борется отсутствием кнопки
"другое" - это про Ощад
в креди будет три кнопки 50 грн 100 грн 200 грн и все
правда, может, есть дружественные банки,
бо так и Альфа выдает, но она по-божески: 200 и 500 кажется
и недавно выяснил что и Аваль
а 4 дают в основном мелкие ну и ПУМБ
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