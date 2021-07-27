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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3341334233433344

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 23:33

  Gas написав:
  cohan написав:200 грн

Шутка?


нет, попробуйте )

вообще тот же прокредит , в свою очередь, тупо выплевывает карты мелких: GY{ так и пишет (ну там культурно типа "ой такой карты не предусмотрено"), по немелким дает 5, по своим 15
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 00:02

Re: ПУМБ

  cohan написав:попробуйте

Таки попробую)
Но если снятие в чужих банкоматах с такими проблемами, то это просто жесть.
Лимиты в своих по 5-15к - это что такое вообще?.. Ещё бы мелочью выдавали по 1 грн, не больше 5 монет в руки. Совсем испортились банки (
Gas
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  #<1 ... 3341334233433344
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ПУМБ (33432)
28.07.2021 01:02
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