нет, попробуйте )
вообще тот же прокредит , в свою очередь, тупо выплевывает карты мелких: GY{ так и пишет (ну там культурно типа "ой такой карты не предусмотрено"), по немелким дает 5, по своим 15
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лип, 2021 23:33
Додано: Сер 28 лип, 2021 00:02
Re: ПУМБ
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