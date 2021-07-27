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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лип, 2021 23:33
Gas написав: cohan написав:
200 грн
Шутка?
нет, попробуйте )
вообще тот же прокредит , в свою очередь, тупо выплевывает карты мелких: GY{ так и пишет (ну там культурно типа "ой такой карты не предусмотрено"), по немелким дает 5, по своим 15
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cohan
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Додано: Сер 28 лип, 2021 00:02
cohan написав:
попробуйте
Таки попробую)
Но если снятие в чужих банкоматах с такими проблемами, то это просто жесть.
Лимиты в своих по 5-15к - это что такое вообще?.. Ещё бы мелочью выдавали по 1 грн, не больше 5 монет в руки. Совсем испортились банки (
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Gas
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Додано: Сер 28 лип, 2021 01:19
Gas написав: cohan написав:
попробуйте
Таки попробую)
Но если снятие в чужих банкоматах с такими проблемами, то это просто жесть.
Лимиты в своих по 5-15к - это что такое вообще?.. Ещё бы мелочью выдавали по 1 грн, не больше 5 монет в руки. Совсем испортились банки (
Так МастерКард з думкою про людей зробив комісію за таку операцію 2 грн чи щось таке незалежно від суми. Дати Вами вигребти усю касету за кілька підходів і заробити 10-ку? Віза платить більше, тому і більш придатна під таку задачу.
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klug
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Додано: Сер 28 лип, 2021 08:14
PUMB написав:
Добрый день! Согласно условиям дебетовой карты "всеКАРТА" снятие наличных средств в банкомате любого банка Украины без комиссии. Количество операций – 10 раз в сутки, лимит на снятие наличных средств в третьих банках – 2000$ в сутки. А также, хотим отметить, что сумма лимита на снятие за 1 раз в сутки устанавливается банком, которому принадлежит банкомат.
Есть ли лимит на количество снятий и каков лимит на снятие за 1 раз в банкоматах ПУМБ?
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Mr V
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Додано: Сер 28 лип, 2021 09:19
Уважаемые участники, подскажите , пожалуста, как выгоднее обналичить валюту, перечисляемую из Дойчебанка в Пумб. Здесь я держал только депо, больше ничем не интересовался. Спасибо.
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protefiks1959
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Додано: Сер 28 лип, 2021 09:21
Mr V написав: PUMB написав:
Добрый день! Согласно условиям дебетовой карты "всеКАРТА" снятие наличных средств в банкомате любого банка Украины без комиссии. Количество операций – 10 раз в сутки, лимит на снятие наличных средств в третьих банках – 2000$ в сутки. А также, хотим отметить, что сумма лимита на снятие за 1 раз в сутки устанавливается банком, которому принадлежит банкомат.
Есть ли лимит на количество снятий и каков лимит на снятие за 1 раз в банкоматах ПУМБ?
Добрый день! Действительно, есть ограничение на снятия наличных средств в банкомате. Если Вы обладатель карты нашего банка, возможно снять 40 купюр за операцию, в зависимости от номинала, а также, по картам других банков - не партнеров: до 1000 грн. в день максимальная сумма. А также, если есть необходимость снять до 500 тис. грн в месяц, это возможно в кассе банка, 2 раза в месяц без комиссии.
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PUMB
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Додано: Сер 28 лип, 2021 09:35
protefiks1959 написав:
Уважаемые участники, подскажите , пожалуста, как выгоднее обналичить валюту, перечисляемую из Дойчебанка в Пумб. Здесь я держал только депо, больше ничем не интересовался. Спасибо.
Добрый день! Снять валюту возможно только через кассу банка, хотим отметить, что комиссия при валютообмене или при снятии валюты зависит от конкретного карточного пакета. Предлагаем Вам снять валюту с пакета дебетовой карты «всеКАРТА» (без комиссии 2 снятия в месяц до 500 000 грн). Если же у Вас другой пакет, есть возможность бесплатно перевыпустить карту в отделении.
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PUMB
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