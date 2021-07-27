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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3342334333443345 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 844 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 93 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 124 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 234 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 197 Всього голосів : 844 Додано: Сер 28 лип, 2021 10:18 M-Audio написав: Странно, что такой несложный вопрос не удостоился ответа. Может, всё-таки, кто-нибудь подскажет?

M-Audio написав: Подскажите, здесь есть прямой курс обмена доллара на евро, или считать по вот этим курсам через гривну? Если курс один, то есть ли смысл менять онлайн, или можно просто в отделение прийти с долларами и уйти с еврами? Подскажите, здесь есть прямой курс обмена доллара на евро, или считать по вотчерез гривну? Если курс один, то есть ли смысл менять онлайн, или можно просто в отделение прийти с долларами и уйти с еврами? Странно, что такой несложный вопрос не удостоился ответа. Может, всё-таки, кто-нибудь подскажет?

Мне тут как-то надо было срочно из долларов в евры перекинуться - доллары уже были на всекарта. И приложение пумб онлайн позволяло провести прямой обмен с USD всеКарты на EUR всеКарты. Но вот курс... В общем прогнав обмен через гривну - курс в итоге вышел лучше чем если бы я менял напрямую USD=>EUR. Я поначалу даже не поверил. Дважды на кУркуляторе пересчитывал. Думал мистика. В итоге да - прямой курс был хуже чем через гривну что-то в районе 1,197 против 1,20 Мне тут как-то надо было срочно из долларов в евры перекинуться - доллары уже были на всекарта. И приложение пумб онлайн позволяло провести прямой обмен с USD всеКарты на EUR всеКарты. Но вот курс...В общем прогнав обмен через гривну - курс в итоге вышел лучше чем если бы я менял напрямую USD=>EUR. Я поначалу даже не поверил. Дважды на кУркуляторе пересчитывал. Думал мистика. В итоге да - прямой курс был хуже чем через гривну что-то в районе 1,197 против 1,20 Востаннє редагувалось Flamingo в Сер 28 лип, 2021 10:21, всього редагувалось 1 раз. Flamingo 1

Повідомлень: 6645 З нами з: 20.03.15 Подякував: 107 раз. Подякували: 1802 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лип, 2021 10:44 M-Audio написав: Странно, что такой несложный вопрос не удостоился ответа. Может, всё-таки, кто-нибудь подскажет?

M-Audio написав: Подскажите, здесь есть прямой курс обмена доллара на евро, или считать по вот этим курсам через гривну? Если курс один, то есть ли смысл менять онлайн, или можно просто в отделение прийти с долларами и уйти с еврами? Подскажите, здесь есть прямой курс обмена доллара на евро, или считать по вотчерез гривну? Если курс один, то есть ли смысл менять онлайн, или можно просто в отделение прийти с долларами и уйти с еврами? Странно, что такой несложный вопрос не удостоился ответа. Может, всё-таки, кто-нибудь подскажет?



Добрый день! В нашем банке есть возможность осуществления обмена одной иностранной валюты на другую иностранную валюту через кассу банка по кросс-курсу (без участия гривны). Кросс-курс рассчитывается соотношением коммерческих курсов НБУ, который можно посмотреть на сайте НБУ. Детали и подсчет Вы можете осуществить в отделении банка. Так же, хотим обратить внимание на возможность совершения валютообмена в мобильном приложении ПУМБ online без комиссии. Для этого Вам не обходимо иметь дебетовые карты в разных валютах, в данном случае, это USD, EUR. Добрый день! В нашем банке есть возможность осуществления обмена одной иностранной валюты на другую иностранную валюту через кассу банка по кросс-курсу (без участия гривны). Кросс-курс рассчитывается соотношением коммерческих курсов НБУ, который можно посмотреть на сайте НБУ. Детали и подсчет Вы можете осуществить в отделении банка. Так же, хотим обратить внимание на возможность совершения валютообмена в мобильном приложении ПУМБ online без комиссии. Для этого Вам не обходимо иметь дебетовые карты в разных валютах, в данном случае, это USD, EUR. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2520 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 157 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лип, 2021 11:08 PUMB написав: Mr V написав: PUMB написав: Добрый день! Согласно условиям дебетовой карты "всеКАРТА" снятие наличных средств в банкомате любого банка Украины без комиссии. Количество операций – 10 раз в сутки, лимит на снятие наличных средств в третьих банках – 2000$ в сутки. А также, хотим отметить, что сумма лимита на снятие за 1 раз в сутки устанавливается банком, которому принадлежит банкомат. Добрый день! Согласно условиям дебетовой карты "всеКАРТА" снятие наличных средств в банкомате любого банка Украины без комиссии. Количество операций – 10 раз в сутки, лимит на снятие наличных средств в третьих банках – 2000$ в сутки. А также, хотим отметить, что сумма лимита на снятие за 1 раз в сутки устанавливается банком, которому принадлежит банкомат.

Есть ли лимит на количество снятий и каков лимит на снятие за 1 раз в банкоматах ПУМБ? Есть ли лимит на количество снятий и каков лимит на снятие за 1 раз в банкоматах ПУМБ?

Добрый день! Действительно, есть ограничение на снятия наличных средств в банкомате. Если Вы обладатель карты нашего банка, возможно снять 40 купюр за операцию, в зависимости от номинала, а также, по картам других банков - не партнеров: до 1000 грн. в день максимальная сумма. А также, если есть необходимость снять до 500 тис. грн в месяц, это возможно в кассе банка, 2 раза в месяц без комиссии. Добрый день! Действительно, есть ограничение на снятия наличных средств в банкомате. Если Вы обладатель карты нашего банка, возможно снять 40 купюр за операцию, в зависимости от номинала, а также, по картам других банков - не партнеров: до 1000 грн. в день максимальная сумма. А также, если есть необходимость снять до 500 тис. грн в месяц, это возможно в кассе банка, 2 раза в месяц без комиссии.

Здравствуйте! Спасибо за ответ.

Из него следует, что по "всеКАРТА" за 1 раз в банкомате ПУМБ я могу снять 40 000грн. при условии, что до нажатия соответствующей кнопки для подтверждения данной суммы снятия в этом банкомате присутствует не менее 40 купюр номиналом 1 000грн., а также, то что неограниченным количеством снятий в разных банкоматах ПУМБ за 1 сутки я могу без комиссии снять хоть весь месячный лимит 500 000грн.

Это весьма весомый аргумент, чтобы порекомендовать ваш банк друзьям.

Все же, давайте еще раз уточним..



- Какой лимит на количество снятий в сутки по "всеКАРТА" в банкоматах ПУМБ?

- Какой лимит на снятие /сумма, а не количество купюр/ по "всеКАРТА" за 1 операцию в банкоматах ПУМБ?

- Какой лимит на снятие налички суммарно за 1 месяц по "всеКАРТА" в банкоматах ПУМБ?

Спасибо. Здравствуйте! Спасибо за ответ.Из него следует, что по "всеКАРТА" за 1 раз в банкомате ПУМБ я могу снять 40 000грн. при условии, что до нажатия соответствующей кнопки для подтверждения данной суммы снятия в этом банкомате присутствует не менее 40 купюр номиналом 1 000грн., а также, то что неограниченным количеством снятий в разных банкоматах ПУМБ за 1 сутки я могу без комиссии снять хоть весь месячный лимит 500 000грн.Это весьма весомый аргумент, чтобы порекомендовать ваш банк друзьям.Все же, давайте еще раз уточним..- Какой лимит на количество снятий в сутки по "всеКАРТА" в банкоматах ПУМБ?- Какой лимит на снятие /сумма, а не количество купюр/ по "всеКАРТА" за 1 операцию в банкоматах ПУМБ?- Какой лимит на снятие налички суммарно за 1 месяц по "всеКАРТА" в банкоматах ПУМБ?Спасибо. Mr V Повідомлень: 16 З нами з: 15.07.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3342334333443345 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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