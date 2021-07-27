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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3342334333443345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:18

  M-Audio написав:Странно, что такой несложный вопрос не удостоился ответа. Может, всё-таки, кто-нибудь подскажет?
  M-Audio написав:Подскажите, здесь есть прямой курс обмена доллара на евро, или считать по вот этим курсам через гривну? Если курс один, то есть ли смысл менять онлайн, или можно просто в отделение прийти с долларами и уйти с еврами?

Мне тут как-то надо было срочно из долларов в евры перекинуться - доллары уже были на всекарта. И приложение пумб онлайн позволяло провести прямой обмен с USD всеКарты на EUR всеКарты. Но вот курс... :( В общем прогнав обмен через гривну - курс в итоге вышел лучше чем если бы я менял напрямую USD=>EUR. Я поначалу даже не поверил. Дважды на кУркуляторе пересчитывал. Думал мистика. В итоге да - прямой курс был хуже чем через гривну что-то в районе 1,197 против 1,20 :(
Востаннє редагувалось Flamingo в Сер 28 лип, 2021 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:44

  M-Audio написав:Странно, что такой несложный вопрос не удостоился ответа. Может, всё-таки, кто-нибудь подскажет?
  M-Audio написав:Подскажите, здесь есть прямой курс обмена доллара на евро, или считать по вот этим курсам через гривну? Если курс один, то есть ли смысл менять онлайн, или можно просто в отделение прийти с долларами и уйти с еврами?


Добрый день! В нашем банке есть возможность осуществления обмена одной иностранной валюты на другую иностранную валюту через кассу банка по кросс-курсу (без участия гривны). Кросс-курс рассчитывается соотношением коммерческих курсов НБУ, который можно посмотреть на сайте НБУ. Детали и подсчет Вы можете осуществить в отделении банка. Так же, хотим обратить внимание на возможность совершения валютообмена в мобильном приложении ПУМБ online без комиссии. Для этого Вам не обходимо иметь дебетовые карты в разных валютах, в данном случае, это USD, EUR.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:08

  PUMB написав:
  Mr V написав:
  PUMB написав:Добрый день! Согласно условиям дебетовой карты "всеКАРТА" снятие наличных средств в банкомате любого банка Украины без комиссии. Количество операций – 10 раз в сутки, лимит на снятие наличных средств в третьих банках – 2000$ в сутки. А также, хотим отметить, что сумма лимита на снятие за 1 раз в сутки устанавливается банком, которому принадлежит банкомат.

Есть ли лимит на количество снятий и каков лимит на снятие за 1 раз в банкоматах ПУМБ?

Добрый день! Действительно, есть ограничение на снятия наличных средств в банкомате. Если Вы обладатель карты нашего банка, возможно снять 40 купюр за операцию, в зависимости от номинала, а также, по картам других банков - не партнеров: до 1000 грн. в день максимальная сумма. А также, если есть необходимость снять до 500 тис. грн в месяц, это возможно в кассе банка, 2 раза в месяц без комиссии.

Здравствуйте! Спасибо за ответ.
Из него следует, что по "всеКАРТА" за 1 раз в банкомате ПУМБ я могу снять 40 000грн. при условии, что до нажатия соответствующей кнопки для подтверждения данной суммы снятия в этом банкомате присутствует не менее 40 купюр номиналом 1 000грн., а также, то что неограниченным количеством снятий в разных банкоматах ПУМБ за 1 сутки я могу без комиссии снять хоть весь месячный лимит 500 000грн.
Это весьма весомый аргумент, чтобы порекомендовать ваш банк друзьям.
Все же, давайте еще раз уточним..

- Какой лимит на количество снятий в сутки по "всеКАРТА" в банкоматах ПУМБ?
- Какой лимит на снятие /сумма, а не количество купюр/ по "всеКАРТА" за 1 операцию в банкоматах ПУМБ?
- Какой лимит на снятие налички без комиссии суммарно за 1 месяц по "всеКАРТА" в банкоматах ПУМБ?
Спасибо.
Mr V
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:14

Re: ПУМБ

  PUMB написав:коммерческих курсов НБУ

у НБУ нема коммерxеских, там ток финансовые :)
Советую форумчанам еще сравнить онлайн-кросы
Например, отут они отслеживаются жирным
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:40

  Mr V написав:
  PUMB написав:
  Mr V написав:Здравствуйте! Спасибо за ответ.
Из него следует, что по "всеКАРТА" за 1 раз в банкомате ПУМБ я могу снять 40 000грн. при условии, что до нажатия соответствующей кнопки для подтверждения данной суммы снятия в этом банкомате присутствует не менее 40 купюр номиналом 1 000грн., а также, то что неограниченным количеством снятий в разных банкоматах ПУМБ за 1 сутки я могу без комиссии снять хоть весь месячный лимит 500 000грн.
Это весьма весомый аргумент, чтобы порекомендовать ваш банк друзьям.
Все же, давайте еще раз уточним..

- Какой лимит на количество снятий в сутки по "всеКАРТА" в банкоматах ПУМБ?
- Какой лимит на снятие /сумма, а не количество купюр/ по "всеКАРТА" за 1 операцию в банкоматах ПУМБ?
- Какой лимит на снятие налички без комиссии суммарно за 1 месяц по "всеКАРТА" в банкоматах ПУМБ?
Спасибо.


Благодарим Вас за уточнение. С радостью подобьем итоги в данном вопросе:
1. Стандартный суточный лимит 2000 долларов на 10 операций в стуки, можно повысить в приложении, на ГЛ и в отделении до любой суммы/количества;
2. 40 купюр в зависимости от номинала, крайней суммы одной операции нет. Это означает, если же стандартный лимит 2000 долларов на 10 операций, приблизительно 4999грн за 1 раз.
3. 300 000 грн в месяц.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:09

Re: ПУМБ

  PUMB написав:3. 300 000 грн в месяц.

Це ліміт на карту чи на імярека?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:46

  Квесторе_поверніться написав:
  PUMB написав:3. 300 000 грн в месяц.

Це ліміт на карту чи на імярека?

Вітаємо! Ліміт поширюється на конкретну карту, в разі зняття готівки більше ніж 300 000 грн за місяць банкомат виб'є помилку. В такому випадку, потрібно знімати готівку в третіх банкоматах України або через касу ПУМБ.
PUMB
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