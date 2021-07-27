Додано: Сер 28 лип, 2021 11:08

PUMB написав: Mr V написав: PUMB написав: Добрый день! Согласно условиям дебетовой карты "всеКАРТА" снятие наличных средств в банкомате любого банка Украины без комиссии. Количество операций – 10 раз в сутки, лимит на снятие наличных средств в третьих банках – 2000$ в сутки. А также, хотим отметить, что сумма лимита на снятие за 1 раз в сутки устанавливается банком, которому принадлежит банкомат. Добрый день! Согласно условиям дебетовой карты "всеКАРТА" снятие наличных средств в банкомате любого банка Украины без комиссии. Количество операций – 10 раз в сутки, лимит на снятие наличных средств в третьих банках – 2000$ в сутки. А также, хотим отметить, что сумма лимита на снятие за 1 раз в сутки устанавливается банком, которому принадлежит банкомат.

Есть ли лимит на количество снятий и каков лимит на снятие за 1 раз в банкоматах ПУМБ? Есть ли лимит на количество снятий и каков лимит на снятие за 1 раз в банкоматах ПУМБ?

Добрый день! Действительно, есть ограничение на снятия наличных средств в банкомате. Если Вы обладатель карты нашего банка, возможно снять 40 купюр за операцию, в зависимости от номинала, а также, по картам других банков - не партнеров: до 1000 грн. в день максимальная сумма. А также, если есть необходимость снять до 500 тис. грн в месяц, это возможно в кассе банка, 2 раза в месяц без комиссии. Добрый день! Действительно, есть ограничение на снятия наличных средств в банкомате. Если Вы обладатель карты нашего банка, возможно снять 40 купюр за операцию, в зависимости от номинала, а также, по картам других банков - не партнеров: до 1000 грн. в день максимальная сумма. А также, если есть необходимость снять до 500 тис. грн в месяц, это возможно в кассе банка, 2 раза в месяц без комиссии.

Здравствуйте! Спасибо за ответ.Из него следует, что по "всеКАРТА" за 1 раз в банкомате ПУМБ я могу снять 40 000грн. при условии, что до нажатия соответствующей кнопки для подтверждения данной суммы снятия в этом банкомате присутствует не менее 40 купюр номиналом 1 000грн., а также, то что неограниченным количеством снятий в разных банкоматах ПУМБ за 1 сутки я могу без комиссии снять хоть весь месячный лимит 500 000грн.Это весьма весомый аргумент, чтобы порекомендовать ваш банк друзьям.Все же, давайте еще раз уточним..- Какой лимит на количество снятий в сутки по "всеКАРТА" в банкоматах ПУМБ?- Какой лимит на снятие /сумма, а не количество купюр/ по "всеКАРТА" за 1 операцию в банкоматах ПУМБ?- Какой лимит на снятие налички без комиссии суммарно за 1 месяц по "всеКАРТА" в банкоматах ПУМБ?Спасибо.