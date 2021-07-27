M-Audio написав:Странно, что такой несложный вопрос не удостоился ответа. Может, всё-таки, кто-нибудь подскажет?
M-Audio написав:Подскажите, здесь есть прямой курс обмена доллара на евро, или считать по вот этим курсам через гривну? Если курс один, то есть ли смысл менять онлайн, или можно просто в отделение прийти с долларами и уйти с еврами?
Мне тут как-то надо было срочно из долларов в евры перекинуться - доллары уже были на всекарта. И приложение пумб онлайн позволяло провести прямой обмен с USD всеКарты на EUR всеКарты. Но вот курс... В общем прогнав обмен через гривну - курс в итоге вышел лучше чем если бы я менял напрямую USD=>EUR. Я поначалу даже не поверил. Дважды на кУркуляторе пересчитывал. Думал мистика. В итоге да - прямой курс был хуже чем через гривну что-то в районе 1,197 против 1,20
Востаннє редагувалось Flamingo в Сер 28 лип, 2021 10:21, всього редагувалось 1 раз.
M-Audio написав:Странно, что такой несложный вопрос не удостоился ответа. Может, всё-таки, кто-нибудь подскажет?
M-Audio написав:Подскажите, здесь есть прямой курс обмена доллара на евро, или считать по вот этим курсам через гривну? Если курс один, то есть ли смысл менять онлайн, или можно просто в отделение прийти с долларами и уйти с еврами?
Добрый день! В нашем банке есть возможность осуществления обмена одной иностранной валюты на другую иностранную валюту через кассу банка по кросс-курсу (без участия гривны). Кросс-курс рассчитывается соотношением коммерческих курсов НБУ, который можно посмотреть на сайте НБУ. Детали и подсчет Вы можете осуществить в отделении банка. Так же, хотим обратить внимание на возможность совершения валютообмена в мобильном приложении ПУМБ online без комиссии. Для этого Вам не обходимо иметь дебетовые карты в разных валютах, в данном случае, это USD, EUR.
PUMB написав:Добрый день! Согласно условиям дебетовой карты "всеКАРТА" снятие наличных средств в банкомате любого банка Украины без комиссии. Количество операций – 10 раз в сутки, лимит на снятие наличных средств в третьих банках – 2000$ в сутки. А также, хотим отметить, что сумма лимита на снятие за 1 раз в сутки устанавливается банком, которому принадлежит банкомат.
Есть ли лимит на количество снятий и каков лимит на снятие за 1 раз в банкоматах ПУМБ?
Добрый день! Действительно, есть ограничение на снятия наличных средств в банкомате. Если Вы обладатель карты нашего банка, возможно снять 40 купюр за операцию, в зависимости от номинала, а также, по картам других банков - не партнеров: до 1000 грн. в день максимальная сумма. А также, если есть необходимость снять до 500 тис. грн в месяц, это возможно в кассе банка, 2 раза в месяц без комиссии.
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Из него следует, что по "всеКАРТА" за 1 раз в банкомате ПУМБ я могу снять 40 000грн. при условии, что до нажатия соответствующей кнопки для подтверждения данной суммы снятия в этом банкомате присутствует не менее 40 купюр номиналом 1 000грн., а также, то что неограниченным количеством снятий в разных банкоматах ПУМБ за 1 сутки я могу без комиссии снять хоть весь месячный лимит 500 000грн. Это весьма весомый аргумент, чтобы порекомендовать ваш банк друзьям. Все же, давайте еще раз уточним..
- Какой лимит на количество снятий в сутки по "всеКАРТА" в банкоматах ПУМБ? - Какой лимит на снятие /сумма, а не количество купюр/ по "всеКАРТА" за 1 операцию в банкоматах ПУМБ? - Какой лимит на снятие налички без комиссии суммарно за 1 месяц по "всеКАРТА" в банкоматах ПУМБ? Спасибо.
Mr V написав:Здравствуйте! Спасибо за ответ. Из него следует, что по "всеКАРТА" за 1 раз в банкомате ПУМБ я могу снять 40 000грн. при условии, что до нажатия соответствующей кнопки для подтверждения данной суммы снятия в этом банкомате присутствует не менее 40 купюр номиналом 1 000грн., а также, то что неограниченным количеством снятий в разных банкоматах ПУМБ за 1 сутки я могу без комиссии снять хоть весь месячный лимит 500 000грн. Это весьма весомый аргумент, чтобы порекомендовать ваш банк друзьям. Все же, давайте еще раз уточним..
- Какой лимит на количество снятий в сутки по "всеКАРТА" в банкоматах ПУМБ? - Какой лимит на снятие /сумма, а не количество купюр/ по "всеКАРТА" за 1 операцию в банкоматах ПУМБ? - Какой лимит на снятие налички без комиссии суммарно за 1 месяц по "всеКАРТА" в банкоматах ПУМБ? Спасибо.
Благодарим Вас за уточнение. С радостью подобьем итоги в данном вопросе: 1. Стандартный суточный лимит 2000 долларов на 10 операций в стуки, можно повысить в приложении, на ГЛ и в отделении до любой суммы/количества; 2. 40 купюр в зависимости от номинала, крайней суммы одной операции нет. Это означает, если же стандартный лимит 2000 долларов на 10 операций, приблизительно 4999грн за 1 раз. 3. 300 000 грн в месяц.
Вітаємо! Ліміт поширюється на конкретну карту, в разі зняття готівки більше ніж 300 000 грн за місяць банкомат виб'є помилку. В такому випадку, потрібно знімати готівку в третіх банкоматах України або через касу ПУМБ.
Вітаємо! Ліміт поширюється на конкретну карту, в разі зняття готівки більше ніж 300 000 грн за місяць банкомат виб'є помилку. В такому випадку, потрібно знімати готівку в третіх банкоматах України або через касу ПУМБ.
PUMB написав:Снять валюту возможно только через кассу банка,
Спасибо. Требуется открыть валютную карту...какую именно? Какая комиссия за ее пополнение, и какая комиссия за снятие в кассе?
Вам необходимо открыть пакет дебетовой карты «всеКАРТА», карта открывается бесплатно. Есть возможность ее открыть в разных валютах: UAH, USD, EUR, PLN, GBP, RUB. Согласно тарифам карты: пополнение и снятие в кассе ПУМБ 2 раза на месяц без комиссии до 500 тис. грн в эквиваленте.
Супер! Спасибо! Однако мне нужно знать комис, или без него, пополнение из иностранного банка переводом