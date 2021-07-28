maxprofit написав:Колеги, а поки діє акція по кредитці - можна за кордоном теж готівку знімати за кредитні без комісій та відсотків за конвертацію ?
Добрий день! Згідно з умовами кредитної карти «ВсеМожу» зняття кредитних коштів через банкомати на території та за межами України відбувається без комісії, комісія за зняття власних коштів (понад кредитний ліміт) становить 1,5% + екв. 4 USD. Конвертація здійснюється без комісії за комерційним курсом банку на дату зняття готівки. Комерційний курс Ви завжди можете перевірити на нашому сайті в категорії «Курс валют».
[/quote]Супер! Спасибо! Однако мне нужно знать комис, или без него, пополнение из иностранного банка переводом[/quote]
Хотим обратить Ваше внимание, что безналичный перевод денежных средств через иностранный банк возможно осуществить только через международный перевод Swift, а также перевод наличных средств через международные переводы Western Union, MoneyGram, Ria. Комиссия оплачивается в банке отправителя, при зачислении платежа на карточный счет комиссия за прием платежа не снимается нашим банком. Также желаем отметить, что с 02.08.21 г. при пополнении счетов в валюте EUR безналичным платежом введено комиссию. Сумма комиссии определяется тарифами конкретного карточного пакета.