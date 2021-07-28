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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3344334533463347>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:52

  maxprofit написав:Колеги, а поки діє акція по кредитці - можна за кордоном теж готівку знімати за кредитні без комісій та відсотків за конвертацію ?


Добрий день! Згідно з умовами кредитної карти «ВсеМожу» зняття кредитних коштів через банкомати на території та за межами України відбувається без комісії, комісія за зняття власних коштів (понад кредитний ліміт) становить 1,5% + екв. 4 USD. Конвертація здійснюється без комісії за комерційним курсом банку на дату зняття готівки. Комерційний курс Ви завжди можете перевірити на нашому сайті в категорії «Курс валют».
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:24

Чи відомі вже категорії кешбеку від ПУМБ на серпень?
CreoTan
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:28

  Amethyst написав:
  PUMB написав:коммерческих курсов НБУ

у НБУ нема коммерxеских, там ток финансовые :)
Советую форумчанам еще сравнить онлайн-кросы
Например, отут они отслеживаются жирным

А есть ли какая-то причина, по которой ПУМБа в этой таблице вообще нет?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:30

[/quote]Супер! Спасибо! :)Однако мне нужно знать комис, или без него, пополнение из иностранного банка переводом[/quote]

Хотим обратить Ваше внимание, что безналичный перевод денежных средств через иностранный банк возможно осуществить только через международный перевод Swift, а также перевод наличных средств через международные переводы Western Union, MoneyGram, Ria. Комиссия оплачивается в банке отправителя, при зачислении платежа на карточный счет комиссия за прием платежа не снимается нашим банком. Также желаем отметить, что с 02.08.21 г. при пополнении счетов в валюте EUR безналичным платежом введено комиссию. Сумма комиссии определяется тарифами конкретного карточного пакета.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:37

  M-Audio написав:А есть ли какая-то причина, по которой ПУМБа в этой таблице вообще нет?

Как это нет ?
Очень даже есть: "Увы, Онлайн-курсы доступны только в приложении"

Пумба не сподобилась разместить свои же курсы на своём же сайте.
Зачем оленям лишняя информация, верно ? )
А в приложуху - так просто программно не войдёшь
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:51

[*]mustbe Курс, по которому производится обмен валют, а также коммерческий курс банка размещены на официальном сайте pumb.ua в нижнем правом углу.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:03

  CreoTan написав:Чи відомі вже категорії кешбеку від ПУМБ на серпень?

Добрий день! При змінах в категоріях кешбэку Ви обов'язково будете проінформовані смс повідомленням.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:25

  PUMB написав:[*]mustbe Курс, по которому производится обмен валют, а также коммерческий курс банка размещены на официальном сайте pumb.ua в нижнем правом углу.

Честно-честно ?
Тогда скажите - где на этом скриншоте вы видите актуальную вилку онлайн-курсов обмена валют, которая сейчас составляет 26.90 - 27.05 ? )
Зображення
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 19:15

Більше того, явно написано, що це картковий курс списання, а не обміну.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 19:21

  mustbe написав:
  PUMB написав:[*]mustbe Курс, по которому производится обмен валют, а также коммерческий курс банка размещены на официальном сайте pumb.ua в нижнем правом углу.

Честно-честно ?
Тогда скажите - где на этом скриншоте вы видите актуальную вилку онлайн-курсов обмена валют, которая сейчас составляет 26.90 - 27.05 ? )

Таки да, показания не сходятся. Зато я теперь знаю, где кросс-курс посмотреть :-)
M-Audio
 
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