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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лип, 2021 19:38
PUMB написав: CreoTan написав:
Чи відомі вже категорії кешбеку від ПУМБ на серпень?
Добрий день! При змінах в категоріях кешбэку Ви обов'язково будете проінформовані смс повідомленням.
Категорії кешбеку кожен місяць різні та на кожний місяць окреме посилання та умови. Яке мені і потрібне.
Категорії кешбеку за цей рік змінювалися разів 5-6, і ще жодної смс нікому не приходило, ні у вайбер, нікуди.
Жодне смс не прийде про зміну категорії кешбеку. Ви дезінформуєте мене.
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CreoTan
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Додано: Сер 28 лип, 2021 19:51
CreoTan написав: PUMB написав: CreoTan написав:
Чи відомі вже категорії кешбеку від ПУМБ на серпень?
Добрий день! При змінах в категоріях кешбэку Ви обов'язково будете проінформовані смс повідомленням.
Категорії кешбеку кожен місяць різні та на кожний місяць окреме посилання та умови. Яке мені і потрібне.
Категорії кешбеку за цей рік змінювалися разів 5-6, і ще жодної смс нікому не приходило, ні у вайбер, нікуди.
Жодне смс не прийде про зміну категорії кешбеку. Ви дезінформуєте мене.
А я вот не пойму а отчего такая спешка. Банк применит новые условия кэшбека (если они таки будут новыми потому как особых КАРДИНАЛЬНЫХ изменений в июле в сравнении с июнем не было) только начиная с 1 августа. Тогда же и пришлет сообщение в вайбер о том что "Выберите новые категории на месяц". Требовать сегодня что либо от банка - то есть на 3 дня ранее - как-то глупо, да еще и обвинять банк в том что он что-то там не пришлет в смс - тое не особо разумно ;(. Кэшбек - это благо которое банк предоставляет и надо просто говорить ему за это спасибо а не качать права - мол вы ничего в смс не сообщаете. Умерьте свой юношеский пыл - дождитесь официальной публикации условий кэшбека и наслаждайтесь оным - делофф-то - 3 дня обождать. Типа что-то изменится от того что категории станут известны не после-после-завтра а днем ранее
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Flamingo
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Додано: Сер 28 лип, 2021 20:30
Приветствую. Может кто подскажет - на новый планшет с 10 андроидом не ставится приложение пумба, плеймаркет пишет не поддерживается на вашем устройстве. После обновлений на 11 - тоже
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valya
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Додано: Сер 28 лип, 2021 21:13
Flamingo написав:
А я вот не пойму а отчего такая спешка. Банк применит новые условия кэшбека (если они таки будут новыми потому как особых КАРДИНАЛЬНЫХ изменений в июле в сравнении с июнем не было) только начиная с 1 августа. Тогда же и пришлет сообщение в вайбер о том что "Выберите новые категории на месяц". Требовать сегодня что либо от банка - то есть на 3 дня ранее - как-то глупо, да еще и обвинять банк в том что он что-то там не пришлет в смс - тое не особо разумно ;(. Кэшбек - это благо которое банк предоставляет и надо просто говорить ему за это спасибо а не качать права - мол вы ничего в смс не сообщаете. Умерьте свой юношеский пыл - дождитесь официальной публикации условий кэшбека и наслаждайтесь оным - делофф-то - 3 дня обождать. Типа что-то изменится от того что категории станут известны не после-после-завтра а днем ранее
Ну во-первых, я не требовал, не создавал спешку, а только лишь спросил известны ли категории. Спросить можно?
Насчёт узнать раньше.
Все предыдущие месяцы кешбек всегда был известен заранее (за 3-10 дней до 1 числа).
Значит можно было публиковать заранее категории. Получается, всегда была спешка, и банк выполнял требования своих клиентов:)
Банк обещает обязательно прислать смс, тут же вы пишете "глупо требовать от банка смс". Весело же. Л - логика)))
Конечно, безусловно важно знать заранее. Некоторым придётся искать деньги, чтобы купить больше лекарств в этом месяце, чтобы получить 3% (если их не будет в августе).
Возможно, для кого-то лекарства не нужны, или 3% это мало, или 200-300 грн не деньги... Но это не тема для обсуждения здесь. Как раз юношеский пыл не будет беспокоиться о таких мелочах. Извините, но для меня это важно. Наверное задорно тут наблюдать вопросы кэшбека имея много $$$ в кармане, и говорить "чё ты паришься. Тоже понимаю.
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CreoTan
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Додано: Чет 29 лип, 2021 00:37
PUMB написав: maxprofit написав:
Колеги, а поки діє акція по кредитці - можна за кордоном теж готівку знімати за кредитні без комісій та відсотків за конвертацію ?
Добрий день! Згідно з умовами кредитної карти «ВсеМожу» зняття кредитних коштів через банкомати на території та за межами України відбувається без комісії, комісія за зняття власних коштів (понад кредитний ліміт) становить 1,5% + екв. 4 USD. Конвертація здійснюється без комісії за комерційним курсом банку на дату зняття готівки. Комерційний курс Ви завжди можете перевірити на нашому сайті в категорії «Курс валют».
а если снимать с карти «ВсеМожу» собственные средства не во время этой акции в банкоматах на территории Украины будет какая комиссия?
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uaprofi
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Додано: Чет 29 лип, 2021 08:43
uaprofi написав: PUMB написав: maxprofit написав:
Колеги, а поки діє акція по кредитці - можна за кордоном теж готівку знімати за кредитні без комісій та відсотків за конвертацію ?
Добрий день! Згідно з умовами кредитної карти «ВсеМожу» зняття кредитних коштів через банкомати на території та за межами України відбувається без комісії, комісія за зняття власних коштів (понад кредитний ліміт) становить 1,5% + екв. 4 USD. Конвертація здійснюється без комісії за комерційним курсом банку на дату зняття готівки. Комерційний курс Ви завжди можете перевірити на нашому сайті в категорії «Курс валют».
а если снимать с карти «ВсеМожу» собственные средства не во время этой акции в банкоматах на территории Украины будет какая комиссия?
Добрый день! При снятии собственных средств по условиям кредитной карты “ВсеМожу” на территории Украины комиссия отсутствует, данная услуга действует во время акции и после ее окончания.
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PUMB
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Додано: Чет 29 лип, 2021 10:16
PUMB написав: Mr V написав:PUMB
В ежемесячной выписке по карте "Все можу" есть такая колонка << Сплатіть повну заборгованість без відкладеної розстрочки >>. Как она рассчитывается и почему она в день составления выписки отличается от "Заборгованість до кінця пільгового періоду"?
Добрый день! Хотим обратить Ваше внимание, что полная задолженность – это вся сумма тела кредита (без рассрочки), а задолженность на конец льготного периода - это сумма с рассрочкой включительно. Данная строфа в мобильном приложении ПУМБ online отображается для того, чтобы Вы самостоятельно могли контролировать сумму тела кредита и сумму рассрочки одновременно.
Доброго дня! Дякую за відповідь.
Яка з цих сум << Сплатіть повну заборгованість без відкладеної розстрочки >> та <<Заборгованість до кінця пільгового періоду>> буде більша, якщо по картці "Все можу" є різні розстрочки, в тому числі і з пільговим періодом?
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Mr V
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Додано: Чет 29 лип, 2021 10:18
valya написав:
Приветствую. Может кто подскажет - на новый планшет с 10 андроидом не ставится приложение пумба, плеймаркет пишет не поддерживается на вашем устройстве. После обновлений на 11 - тоже
В подобной ситуации стянул apk с другого своего телефона (полагаю, нужны рут права, иначе не добраться до АПК-ашки) и установил в ручном режиме.
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zentol
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Додано: Чет 29 лип, 2021 10:25
Делюсь своей печальной историей отношений с ПУМБом. Около 10 лет являюсь их клиентом, много раз переоформляла депозиты. Не была в отделении пару лет. Теперь ПУМБ мне блокирует счета по причине того, что я не прошла процедуру актуализации данных моих документов. В колл-центре банка ответили, что можно пройти ее 3 способами - лично в отделении, дистанционно по эл. почте с ЭЦП и с помощью доверенного лица по нотариальной доверенности. Ну нет у меня возможности явиться в банк сейчас! Выбрала по эл. почте с ЭЦП. Все отправила - и облом, у них нет технической возможности!!! В 21 веке!!! Банк, позиционирующий себя как современный международный (!!!) не может провести видеозвонок и не может открыть документ с наложенной электронной цифровой подписью! Что-что там говорил президент о государстве в смартфоне????... Какой уж там клиентоориентированный подход...Колхозней банка в Украине нет, ответственно заявляю об этом! Даже Ощад не проводит сейчас, в период карантина, личных идентификаций, раз уж у него нет техвозможности сделать дистанционно - он совсем их отменил на время карантина. А КОЛХОЗНЫЙ ПОНТОВЫЙ ПУМБ захапал мои денежки, ссылаясь на отсутствие техвозможности дистанционной идентификации. Покину этот убогий банк при первой возможности, и всем знакомым и незнакомым расскажу - держитесь от него подальше!
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Додано: Чет 29 лип, 2021 10:31
Автор, а как КЭП наложили на файл: через какой сервис?
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MASolomko
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