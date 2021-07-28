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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3345334633473348

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:41

MASolomko
Отправляла им 2 варианта с ЄЦП от Привата и от Дии- двумя отдельными письмами, в разные дни
https://ca.diia.gov.ua/sign
Востаннє редагувалось Автор в Чет 29 лип, 2021 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:50

Re: ПУМБ

Автор, возможно, что это их запутало. На указанном сайте есть несколько вариантов наложения подписи, которые имеют свои особенности при проверки.

Попробуйте подписать на этом сайте https://sign.diia.gov.ua/ и в сообщении указать это. Подписывайте только одним КЭП.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:52

Re: ПУМБ

Они мне на письмо ответили, что нет технической возможности провести идентификацию дистанционно, нужно только лично явиться в отделение( Тут дело в методе наложения подписи, к сожалению.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:56

  Автор написав:MASolomko
Отправляла им 2 варианта с ЄЦП от Привата и от Дии
https://ca.diia.gov.ua/sign

Та им достаточно отправить ФОТКУ опросника, шо руцями заполненннн по распечананному на принтере бланке. С вашей подписью.
Звякните в любимое отд-е, поговорите с начем или просветленным менагером.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:01

Re: ПУМБ

у начальника был муж по моей просьбе - ответ тот же, только лично( Им нужно увидеть оригинал моего паспорта и ИНН
Автор
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:18

  Автор написав:Делюсь своей печальной историей отношений с ПУМБом. Около 10 лет являюсь их клиентом, много раз переоформляла депозиты. Не была в отделении пару лет. Теперь ПУМБ мне блокирует счета по причине того, что я не прошла процедуру актуализации данных моих документов. В колл-центре банка ответили, что можно пройти ее 3 способами - лично в отделении, дистанционно по эл. почте с ЭЦП и с помощью доверенного лица по нотариальной доверенности. Ну нет у меня возможности явиться в банк сейчас! Выбрала по эл. почте с ЭЦП. Все отправила - и облом, у них нет технической возможности!!! В 21 веке!!! Банк, позиционирующий себя как современный международный (!!!) не может провести видеозвонок и не может открыть документ с наложенной электронной цифровой подписью! Что-что там говорил президент о государстве в смартфоне????... Какой уж там клиентоориентированный подход...Колхозней банка в Украине нет, ответственно заявляю об этом! Даже Ощад не проводит сейчас, в период карантина, личных идентификаций, раз уж у него нет техвозможности сделать дистанционно - он совсем их отменил на время карантина. А КОЛХОЗНЫЙ ПОНТОВЫЙ ПУМБ захапал мои денежки, ссылаясь на отсутствие техвозможности дистанционной идентификации. Покину этот убогий банк при первой возможности, и всем знакомым и незнакомым расскажу - держитесь от него подальше!


Добрый день! Очень жаль, что случившейся ситуация привела Вас к негативному отзыву о нашем банке. Хотим обратить Ваше внимание, согласно требованию НБУ идентификация должна проводиться минимально 1 раз в 5 лет, если не было внесений изменений в личные данные. В случае если были изменения, такие как: фамилия, адрес проживание (прописка), номер телефона, замена паспорта книжки на id-паспорт, и так далее, необходимо присутствовать клиенту при идентификации. Так как идентификация обновляется только с оригиналами Ваших документов в отделении банка. Мы понимаем, что это может вызвать неудобства. Поэтому активно работаем над интеграцией электронных документов. Но этот процесс требует времени. Предлагаем Вам обратиться в ближайшее отделение банка и пройти идентификацию Ваших персональных данных. А также, будем благодарны если напишите нам ФИО, номер телефона, приблизительное время и дату обращения на горячую линию, чтобы мы могли разобраться в ситуации и проверить корректность консультации со стороны наших коллег на горячей линии.
PUMB
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