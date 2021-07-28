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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3346334733483349>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:41

MASolomko
Отправляла им 2 варианта с ЄЦП от Привата и от Дии- двумя отдельными письмами, в разные дни
https://ca.diia.gov.ua/sign
Востаннє редагувалось Автор в Чет 29 лип, 2021 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:50

Re: ПУМБ

Автор, возможно, что это их запутало. На указанном сайте есть несколько вариантов наложения подписи, которые имеют свои особенности при проверки.

Попробуйте подписать на этом сайте https://sign.diia.gov.ua/ и в сообщении указать это. Подписывайте только одним КЭП.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:52

Re: ПУМБ

Они мне на письмо ответили, что нет технической возможности провести идентификацию дистанционно, нужно только лично явиться в отделение( Тут дело в методе наложения подписи, к сожалению.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:56

  Автор написав:MASolomko
Отправляла им 2 варианта с ЄЦП от Привата и от Дии
https://ca.diia.gov.ua/sign

Та им достаточно отправить ФОТКУ опросника, шо руцями заполненннн по распечананному на принтере бланке. С вашей подписью.
Звякните в любимое отд-е, поговорите с начем или просветленным менагером.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:01

Re: ПУМБ

у начальника был муж по моей просьбе - ответ тот же, только лично( Им нужно увидеть оригинал моего паспорта и ИНН
Автор
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:18

  Автор написав:Делюсь своей печальной историей отношений с ПУМБом. Около 10 лет являюсь их клиентом, много раз переоформляла депозиты. Не была в отделении пару лет. Теперь ПУМБ мне блокирует счета по причине того, что я не прошла процедуру актуализации данных моих документов. В колл-центре банка ответили, что можно пройти ее 3 способами - лично в отделении, дистанционно по эл. почте с ЭЦП и с помощью доверенного лица по нотариальной доверенности. Ну нет у меня возможности явиться в банк сейчас! Выбрала по эл. почте с ЭЦП. Все отправила - и облом, у них нет технической возможности!!! В 21 веке!!! Банк, позиционирующий себя как современный международный (!!!) не может провести видеозвонок и не может открыть документ с наложенной электронной цифровой подписью! Что-что там говорил президент о государстве в смартфоне????... Какой уж там клиентоориентированный подход...Колхозней банка в Украине нет, ответственно заявляю об этом! Даже Ощад не проводит сейчас, в период карантина, личных идентификаций, раз уж у него нет техвозможности сделать дистанционно - он совсем их отменил на время карантина. А КОЛХОЗНЫЙ ПОНТОВЫЙ ПУМБ захапал мои денежки, ссылаясь на отсутствие техвозможности дистанционной идентификации. Покину этот убогий банк при первой возможности, и всем знакомым и незнакомым расскажу - держитесь от него подальше!


Добрый день! Очень жаль, что случившейся ситуация привела Вас к негативному отзыву о нашем банке. Хотим обратить Ваше внимание, согласно требованию НБУ идентификация должна проводиться минимально 1 раз в 5 лет, если не было внесений изменений в личные данные. В случае если были изменения, такие как: фамилия, адрес проживание (прописка), номер телефона, замена паспорта книжки на id-паспорт, и так далее, необходимо присутствовать клиенту при идентификации. Так как идентификация обновляется только с оригиналами Ваших документов в отделении банка. Мы понимаем, что это может вызвать неудобства. Поэтому активно работаем над интеграцией электронных документов. Но этот процесс требует времени. Предлагаем Вам обратиться в ближайшее отделение банка и пройти идентификацию Ваших персональных данных. А также, будем благодарны если напишите нам ФИО, номер телефона, приблизительное время и дату обращения на горячую линию, чтобы мы могли разобраться в ситуации и проверить корректность консультации со стороны наших коллег на горячей линии.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:46

Re: ПУМБ

Скажите пожалуйста, какой минимальный процент комиссии при получении денег с долларовой карты payoneer на карту вашего банка?
superodesssit
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:44

  superodesssit написав:Скажите пожалуйста, какой минимальный процент комиссии при получении денег с долларовой карты payoneer на карту вашего банка?

Добрый день! Хотим обратить внимание, по тарифу дебетовой карты «всеКАРТА» нет комиссии за зачисление денежных средств. Предлагаем проверить Ваш тариф по карте, пожалуйста, обратитесь на безопасный канал связи, к нашим коллегам на горячую линию за одним из номера: +380442907290; +380962907290; +380932907290. Наши сотрудники идентифицируют Вас и детально проконсультируют.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:49

  valya написав:Приветствую. Может кто подскажет - на новый планшет с 10 андроидом не ставится приложение пумба, плеймаркет пишет не поддерживается на вашем устройстве. После обновлений на 11 - тоже

Добрый день! К сожалению, наше мобильное приложение ПУМБ online не поддерживается планшетами операционной системой Android. Есть возможность установить мобильное приложение только на смартфоне операционной системы Android и iOS. Через планшеты есть возможность заходить в веб-версию ПУМБ online через сайт банка. 
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:55

  PUMB написав:
  superodesssit написав:Скажите пожалуйста, какой минимальный процент комиссии при получении денег с долларовой карты payoneer на карту вашего банка?

Добрый день! Хотим обратить внимание, по тарифу дебетовой карты «всеКАРТА» нет комиссии за зачисление денежных средств. Предлагаем проверить Ваш тариф по карте, пожалуйста, обратитесь на безопасный канал связи, к нашим коллегам на горячую линию за одним из номера: +380442907290; +380962907290; +380932907290. Наши сотрудники идентифицируют Вас и детально проконсультируют.

у меня нет ещё карты вашего банка.
Я вот думаю, она мне нужна или нет? Если комиссия с payoneer меньше 2%, то нужна. Если 2% или больше, то нет
superodesssit
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