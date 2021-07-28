Автор написав:

Делюсь своей печальной историей отношений с ПУМБом. Около 10 лет являюсь их клиентом, много раз переоформляла депозиты. Не была в отделении пару лет. Теперь ПУМБ мне блокирует счета по причине того, что я не прошла процедуру актуализации данных моих документов. В колл-центре банка ответили, что можно пройти ее 3 способами - лично в отделении, дистанционно по эл. почте с ЭЦП и с помощью доверенного лица по нотариальной доверенности. Ну нет у меня возможности явиться в банк сейчас! Выбрала по эл. почте с ЭЦП. Все отправила - и облом, у них нет технической возможности!!! В 21 веке!!! Банк, позиционирующий себя как современный международный (!!!) не может провести видеозвонок и не может открыть документ с наложенной электронной цифровой подписью! Что-что там говорил президент о государстве в смартфоне????... Какой уж там клиентоориентированный подход...Колхозней банка в Украине нет, ответственно заявляю об этом! Даже Ощад не проводит сейчас, в период карантина, личных идентификаций, раз уж у него нет техвозможности сделать дистанционно - он совсем их отменил на время карантина. А КОЛХОЗНЫЙ ПОНТОВЫЙ ПУМБ захапал мои денежки, ссылаясь на отсутствие техвозможности дистанционной идентификации. Покину этот убогий банк при первой возможности, и всем знакомым и незнакомым расскажу - держитесь от него подальше!