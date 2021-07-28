Отправляла им 2 варианта с ЄЦП от Привата и от Дии- двумя отдельными письмами, в разные дни
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Додано: Чет 29 лип, 2021 10:41
MASolomko
Отправляла им 2 варианта с ЄЦП от Привата и от Дии- двумя отдельными письмами, в разные дни
Востаннє редагувалось Автор в Чет 29 лип, 2021 10:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 лип, 2021 10:50
Re: ПУМБ
Автор, возможно, что это их запутало. На указанном сайте есть несколько вариантов наложения подписи, которые имеют свои особенности при проверки.
Попробуйте подписать на этом сайте
Додано: Чет 29 лип, 2021 10:52
Re: ПУМБ
Они мне на письмо ответили, что нет технической возможности провести идентификацию дистанционно, нужно только лично явиться в отделение( Тут дело в методе наложения подписи, к сожалению.
Додано: Чет 29 лип, 2021 10:56
Та им достаточно отправить ФОТКУ опросника, шо руцями заполненннн по распечананному на принтере бланке. С вашей подписью.
Звякните в любимое отд-е, поговорите с начем или просветленным менагером.
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:01
Re: ПУМБ
у начальника был муж по моей просьбе - ответ тот же, только лично( Им нужно увидеть оригинал моего паспорта и ИНН
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:18
Добрый день! Очень жаль, что случившейся ситуация привела Вас к негативному отзыву о нашем банке. Хотим обратить Ваше внимание, согласно требованию НБУ идентификация должна проводиться минимально 1 раз в 5 лет, если не было внесений изменений в личные данные. В случае если были изменения, такие как: фамилия, адрес проживание (прописка), номер телефона, замена паспорта книжки на id-паспорт, и так далее, необходимо присутствовать клиенту при идентификации. Так как идентификация обновляется только с оригиналами Ваших документов в отделении банка. Мы понимаем, что это может вызвать неудобства. Поэтому активно работаем над интеграцией электронных документов. Но этот процесс требует времени. Предлагаем Вам обратиться в ближайшее отделение банка и пройти идентификацию Ваших персональных данных. А также, будем благодарны если напишите нам ФИО, номер телефона, приблизительное время и дату обращения на горячую линию, чтобы мы могли разобраться в ситуации и проверить корректность консультации со стороны наших коллег на горячей линии.
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:46
Re: ПУМБ
Скажите пожалуйста, какой минимальный процент комиссии при получении денег с долларовой карты payoneer на карту вашего банка?
Додано: Чет 29 лип, 2021 12:44
Добрый день! Хотим обратить внимание, по тарифу дебетовой карты «всеКАРТА» нет комиссии за зачисление денежных средств. Предлагаем проверить Ваш тариф по карте, пожалуйста, обратитесь на безопасный канал связи, к нашим коллегам на горячую линию за одним из номера: +380442907290; +380962907290; +380932907290. Наши сотрудники идентифицируют Вас и детально проконсультируют.
Додано: Чет 29 лип, 2021 12:49
Добрый день! К сожалению, наше мобильное приложение ПУМБ online не поддерживается планшетами операционной системой Android. Есть возможность установить мобильное приложение только на смартфоне операционной системы Android и iOS. Через планшеты есть возможность заходить в веб-версию ПУМБ online через сайт банка.
Додано: Чет 29 лип, 2021 12:55
у меня нет ещё карты вашего банка.
Я вот думаю, она мне нужна или нет? Если комиссия с payoneer меньше 2%, то нужна. Если 2% или больше, то нет
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