superodesssit написав:PUMB написав:
Добрый день! Хотим обратить внимание, по тарифу дебетовой карты «всеКАРТА» нет комиссии за зачисление денежных средств. Предлагаем проверить Ваш тариф по карте, пожалуйста, обратитесь на безопасный канал связи, к нашим коллегам на горячую линию за одним из номера: +380442907290; +380962907290; +380932907290. Наши сотрудники идентифицируют Вас и детально проконсультируют.
у меня нет ещё карты вашего банка.
Я вот думаю, она мне нужна или нет? Если комиссия с payoneer меньше 2%, то нужна. Если 2% или больше, то нет
Предлагаем Вам открыть дебетовую карту “всеКАРТА”, детальные условия по карте Вы можете посмотреть на официальном сайте банка