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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3346334733483349

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:03

  superodesssit написав:
  PUMB написав:
  superodesssit написав:Скажите пожалуйста, какой минимальный процент комиссии при получении денег с долларовой карты payoneer на карту вашего банка?

Добрый день! Хотим обратить внимание, по тарифу дебетовой карты «всеКАРТА» нет комиссии за зачисление денежных средств. Предлагаем проверить Ваш тариф по карте, пожалуйста, обратитесь на безопасный канал связи, к нашим коллегам на горячую линию за одним из номера: +380442907290; +380962907290; +380932907290. Наши сотрудники идентифицируют Вас и детально проконсультируют.

у меня нет ещё карты вашего банка.
Я вот думаю, она мне нужна или нет? Если комиссия с payoneer меньше 2%, то нужна. Если 2% или больше, то нет

Предлагаем Вам открыть дебетовую карту “всеКАРТА”, детальные условия по карте Вы можете посмотреть на официальном сайте банка https://www.pumb.ua/ru.
PUMB
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  #<1 ... 3346334733483349
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