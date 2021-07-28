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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3346334733483349

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:03

  superodesssit написав:
  PUMB написав:
  superodesssit написав:Скажите пожалуйста, какой минимальный процент комиссии при получении денег с долларовой карты payoneer на карту вашего банка?

Добрый день! Хотим обратить внимание, по тарифу дебетовой карты «всеКАРТА» нет комиссии за зачисление денежных средств. Предлагаем проверить Ваш тариф по карте, пожалуйста, обратитесь на безопасный канал связи, к нашим коллегам на горячую линию за одним из номера: +380442907290; +380962907290; +380932907290. Наши сотрудники идентифицируют Вас и детально проконсультируют.

у меня нет ещё карты вашего банка.
Я вот думаю, она мне нужна или нет? Если комиссия с payoneer меньше 2%, то нужна. Если 2% или больше, то нет

Предлагаем Вам открыть дебетовую карту “всеКАРТА”, детальные условия по карте Вы можете посмотреть на официальном сайте банка https://www.pumb.ua/ru.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2531
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:34

PUMB В дополнение к изложенному отмечу, если вы пишете о периодичности актуализации данных 1 раз в 5 лет, то в моем случае этот срок точно не наступил, так как я получала карту в отделении менее двух лет назад. С актуализацией данных документов - лично в отделении
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:55

  Автор написав:PUMB В дополнение к изложенному отмечу, если вы пишете о периодичности актуализации данных 1 раз в 5 лет, то в моем случае этот срок точно не наступил, так как я получала карту в отделении менее двух лет назад. С актуализацией данных документов - лично в отделении

Ваащето раз в год могут спокойно попросить актуализироваться.
А вам там фотку случайно не нуна вклеивать?
Amethyst
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Повідомлень: 559
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Подякував: 39 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:13

Amethyst нет, все давно вклеено. Никаких изменений не было в документах
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Повідомлень: 155
З нами з: 03.10.13
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:26

Подскажите, кредитку "Все можу" как правильно пополнять с другой карты?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:32

ishvara

ЛЮБОЙ способ пополнения будет правильным.
zhestokiy_kachok
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Повідомлень: 288
З нами з: 02.08.09
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  #<1 ... 3346334733483349
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