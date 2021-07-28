superodesssit написав:Скажите пожалуйста, какой минимальный процент комиссии при получении денег с долларовой карты payoneer на карту вашего банка?
Добрый день! Хотим обратить внимание, по тарифу дебетовой карты «всеКАРТА» нет комиссии за зачисление денежных средств. Предлагаем проверить Ваш тариф по карте, пожалуйста, обратитесь на безопасный канал связи, к нашим коллегам на горячую линию за одним из номера: +380442907290; +380962907290; +380932907290. Наши сотрудники идентифицируют Вас и детально проконсультируют.
у меня нет ещё карты вашего банка. Я вот думаю, она мне нужна или нет? Если комиссия с payoneer меньше 2%, то нужна. Если 2% или больше, то нет
Предлагаем Вам открыть дебетовую карту “всеКАРТА”, детальные условия по карте Вы можете посмотреть на официальном сайте банка https://www.pumb.ua/ru.
PUMB В дополнение к изложенному отмечу, если вы пишете о периодичности актуализации данных 1 раз в 5 лет, то в моем случае этот срок точно не наступил, так как я получала карту в отделении менее двух лет назад. С актуализацией данных документов - лично в отделении
Автор написав:PUMB В дополнение к изложенному отмечу, если вы пишете о периодичности актуализации данных 1 раз в 5 лет, то в моем случае этот срок точно не наступил, так как я получала карту в отделении менее двух лет назад. С актуализацией данных документов - лично в отделении
Ваащето раз в год могут спокойно попросить актуализироваться. А вам там фотку случайно не нуна вклеивать?