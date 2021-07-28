superodesssit написав:Скажите пожалуйста, какой минимальный процент комиссии при получении денег с долларовой карты payoneer на карту вашего банка?
Добрый день! Хотим обратить внимание, по тарифу дебетовой карты «всеКАРТА» нет комиссии за зачисление денежных средств. Предлагаем проверить Ваш тариф по карте, пожалуйста, обратитесь на безопасный канал связи, к нашим коллегам на горячую линию за одним из номера: +380442907290; +380962907290; +380932907290. Наши сотрудники идентифицируют Вас и детально проконсультируют.
у меня нет ещё карты вашего банка. Я вот думаю, она мне нужна или нет? Если комиссия с payoneer меньше 2%, то нужна. Если 2% или больше, то нет
Предлагаем Вам открыть дебетовую карту “всеКАРТА”, детальные условия по карте Вы можете посмотреть на официальном сайте банка https://www.pumb.ua/ru.
PUMB В дополнение к изложенному отмечу, если вы пишете о периодичности актуализации данных 1 раз в 5 лет, то в моем случае этот срок точно не наступил, так как я получала карту в отделении менее двух лет назад. С актуализацией данных документов - лично в отделении
Автор написав:PUMB В дополнение к изложенному отмечу, если вы пишете о периодичности актуализации данных 1 раз в 5 лет, то в моем случае этот срок точно не наступил, так как я получала карту в отделении менее двух лет назад. С актуализацией данных документов - лично в отделении
Ваащето раз в год могут спокойно попросить актуализироваться. А вам там фотку случайно не нуна вклеивать?
ishvara написав:Подскажите, кредитку "Все можу" как правильно пополнять с другой карты?
Добрый день! Кредитную карту «ВсеМожу» можно пополнить в мобильном приложении ПУМБ online с карты любого банка Украины, при этом комиссия за перевод с нашей стороны отсутствует. Обращаем внимание, что платежи с карт других банков могут зачисляться до 3 операционных дней, в связи с чем рекомендуем совершать их заранее. Для произведения операции необходимо нажать на карту «ВсеМожу» в приложении, выбрать опцию «Пополнить карту» под изображением карты, ввести данные карты, с которой планируете совершить перевод, и подтвердить операцию.
ishvara написав:Подскажите, кредитку "Все можу" как правильно пополнять с другой карты?
Для погашения текущим днем лучче тянуть Лумумбой до 18:00. Мона СЭПить из другой банки в пределах опердня. Ну а если пофиг сроки зачисления, то мона и толкнуть чужим р2р-сервисом, тогда за +1..3дн точно зачислится на ВсеМожу.
PUMB написав:Обращаем внимание, что платежи с карт других банков могут зачисляться до 3 операционных дней
По правилам МПС такие платежи (р2р) могут до 30дн зачисляться Но чаще всего -- мнгновенно, и чуток реже за +1..3дня
..и почему вы эту оп-ю называете "платежем", за шо платим то? Это типичный перевод средств! Ему соответсвует особый МСС и за такой ""платеж"" с кредитки банка берет комисс как за обналичку средств. Ая-яй