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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лип, 2021 15:31
zhestokiy_kachok написав:ishvara
ЛЮБОЙ способ пополнения будет правильным.
Я как-то попробовал пополнить пумбовскую карту - взяли комиссию около 1%. Но это может была дебетовая карта, не помню.
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ishvara
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