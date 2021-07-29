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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3347334833493350

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:31

  zhestokiy_kachok написав:ishvara

ЛЮБОЙ способ пополнения будет правильным.

Я как-то попробовал пополнить пумбовскую карту - взяли комиссию около 1%. Но это может была дебетовая карта, не помню.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 18:51

Re: ПУМБ

  ishvara написав:попробовал пополнить пумбовскую карту - взяли комиссию около 1%
Скорее всего, это была комиссия пополняющей стороны. ПУМБ не берет комиссию за пополнение ВсеКарты и ВсемМожу через интерфесы самого ПУМБа. Например, пополнение делалось через сторонний сервис, который на этом зарабатывает.

ВсеМожу - пополнение без комиссии:
- в банкоматах ПУМБ переводом с карты на карту
- в банкоматах ПУМБ с функцией приема наличных средств
- в отделениях ПУМБ
- в интернет-банкинге и мобильном приложении ПУМБ Online
- в платежных терминалах ПУМБ
- переводом с карты на карту на сайте ПУМБ
- терминалы самообслуживания Приватбанкa, iBOX, Easypay, Globalmoney, City24, Sistema
ВсеКарта - без комиссии:
- пополнение любым способом. Возможна комиссия другого банка.
- переводы на карты любого банка при условии перевода в гривне в ПУМБ Online.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 19:36

а че тетка в отд не идет?
многа текста не вник
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