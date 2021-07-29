ishvara написав:попробовал пополнить пумбовскую карту - взяли комиссию около 1%
Скорее всего, это была комиссия пополняющей стороны. ПУМБ не берет комиссию за пополнение ВсеКарты и ВсемМожу через интерфесы самого ПУМБа. Например, пополнение делалось через сторонний сервис, который на этом зарабатывает.
ВсеМожу - пополнение без комиссии: - в банкоматах ПУМБ переводом с карты на карту - в банкоматах ПУМБ с функцией приема наличных средств - в отделениях ПУМБ - в интернет-банкинге и мобильном приложении ПУМБ Online - в платежных терминалах ПУМБ - переводом с карты на карту на сайте ПУМБ - терминалы самообслуживания Приватбанкa, iBOX, Easypay, Globalmoney, City24, Sistema
ВсеКарта - без комиссии: - пополнение любым способом. Возможна комиссия другого банка. - переводы на карты любого банка при условии перевода в гривне в ПУМБ Online.