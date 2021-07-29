RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3347334833493350

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:31

  zhestokiy_kachok написав:ishvara

ЛЮБОЙ способ пополнения будет правильным.

Я как-то попробовал пополнить пумбовскую карту - взяли комиссию около 1%. Но это может была дебетовая карта, не помню.
ishvara
 
Повідомлень: 1647
З нами з: 09.12.12
Подякував: 293 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 18:51

Re: ПУМБ

  ishvara написав:попробовал пополнить пумбовскую карту - взяли комиссию около 1%
Скорее всего, это была комиссия пополняющей стороны. ПУМБ не берет комиссию за пополнение ВсеКарты и ВсемМожу через интерфесы самого ПУМБа. Например, пополнение делалось через сторонний сервис, который на этом зарабатывает.

ВсеМожу - пополнение без комиссии:
- в банкоматах ПУМБ переводом с карты на карту
- в банкоматах ПУМБ с функцией приема наличных средств
- в отделениях ПУМБ
- в интернет-банкинге и мобильном приложении ПУМБ Online
- в платежных терминалах ПУМБ
- переводом с карты на карту на сайте ПУМБ
- терминалы самообслуживания Приватбанкa, iBOX, Easypay, Globalmoney, City24, Sistema
ВсеКарта - без комиссии:
- пополнение любым способом. Возможна комиссия другого банка.
- переводы на карты любого банка при условии перевода в гривне в ПУМБ Online.
Intento
 
Повідомлень: 168
З нами з: 06.06.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 19:36

а че тетка в отд не идет?
многа текста не вник
v57
 
Повідомлень: 2974
З нами з: 14.03.10
Подякував: 121 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 22:54

  v57 написав:а че тетка в отд не идет?
многа текста не вник


за границей очевидно же
ну - линией
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2317
З нами з: 27.09.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 22:57

  superodesssit написав:
  PUMB написав:
  superodesssit написав:Скажите пожалуйста, какой минимальный процент комиссии при получении денег с долларовой карты payoneer на карту вашего банка?

Добрый день! Хотим обратить внимание, по тарифу дебетовой карты «всеКАРТА» нет комиссии за зачисление денежных средств. Предлагаем проверить Ваш тариф по карте, пожалуйста, обратитесь на безопасный канал связи, к нашим коллегам на горячую линию за одним из номера: +380442907290; +380962907290; +380932907290. Наши сотрудники идентифицируют Вас и детально проконсультируют.

у меня нет ещё карты вашего банка.
Я вот думаю, она мне нужна или нет? Если комиссия с payoneer меньше 2%, то нужна. Если 2% или больше, то нет


с пумбом и пионером вас могут ждать сюрпризы, это не лучший варик
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2317
З нами з: 27.09.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 23:23

  cohan написав:
  v57 написав:а че тетка в отд не идет?
многа текста не вник


за границей очевидно же
ну - линией

Гарна банка і конкурси цікаві. Ще можна сидіти на самоізоляції, лежати у лікарні, сидіти у засідці на фронті і т.д. НБУ, звичайно, зобов'язує банки оновлювати дані клієнтів, але є обґрунтовані сумніви, що права позбавляти клієнтів доступу до вкладів для стимуляції цього процесу він не банкам не дав і дати не міг. Одна справа, коли відбувається зміна документів або вклейка фотокартки - там треба переконатися, що у людини взагалі є дійсні документи, тобто є хоча б формальна підстава. А тут просто поточне оновлення. Так можна і щоденну явку на призначений час загадати, бо раптом вчора це були Ви, а сьогодні Ви вже не Ви. Цікаво, вони зовсім не повідомляли чи клієнт злісно ігнорував і як довго?
klug
 
Повідомлень: 5933
З нами з: 18.08.14
Подякував: 259 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3347334833493350
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.