ishvara написав:попробовал пополнить пумбовскую карту - взяли комиссию около 1%
Скорее всего, это была комиссия пополняющей стороны. ПУМБ не берет комиссию за пополнение ВсеКарты и ВсемМожу через интерфесы самого ПУМБа. Например, пополнение делалось через сторонний сервис, который на этом зарабатывает.
ВсеМожу - пополнение без комиссии: - в банкоматах ПУМБ переводом с карты на карту - в банкоматах ПУМБ с функцией приема наличных средств - в отделениях ПУМБ - в интернет-банкинге и мобильном приложении ПУМБ Online - в платежных терминалах ПУМБ - переводом с карты на карту на сайте ПУМБ - терминалы самообслуживания Приватбанкa, iBOX, Easypay, Globalmoney, City24, Sistema
ВсеКарта - без комиссии: - пополнение любым способом. Возможна комиссия другого банка. - переводы на карты любого банка при условии перевода в гривне в ПУМБ Online.
superodesssit написав:Скажите пожалуйста, какой минимальный процент комиссии при получении денег с долларовой карты payoneer на карту вашего банка?
Добрый день! Хотим обратить внимание, по тарифу дебетовой карты «всеКАРТА» нет комиссии за зачисление денежных средств. Предлагаем проверить Ваш тариф по карте, пожалуйста, обратитесь на безопасный канал связи, к нашим коллегам на горячую линию за одним из номера: +380442907290; +380962907290; +380932907290. Наши сотрудники идентифицируют Вас и детально проконсультируют.
у меня нет ещё карты вашего банка. Я вот думаю, она мне нужна или нет? Если комиссия с payoneer меньше 2%, то нужна. Если 2% или больше, то нет
с пумбом и пионером вас могут ждать сюрпризы, это не лучший варик
v57 написав:а че тетка в отд не идет? многа текста не вник
за границей очевидно же ну - линией
Гарна банка і конкурси цікаві. Ще можна сидіти на самоізоляції, лежати у лікарні, сидіти у засідці на фронті і т.д. НБУ, звичайно, зобов'язує банки оновлювати дані клієнтів, але є обґрунтовані сумніви, що права позбавляти клієнтів доступу до вкладів для стимуляції цього процесу він не банкам не дав і дати не міг. Одна справа, коли відбувається зміна документів або вклейка фотокартки - там треба переконатися, що у людини взагалі є дійсні документи, тобто є хоча б формальна підстава. А тут просто поточне оновлення. Так можна і щоденну явку на призначений час загадати, бо раптом вчора це були Ви, а сьогодні Ви вже не Ви. Цікаво, вони зовсім не повідомляли чи клієнт злісно ігнорував і як довго?
v57 написав:а че тетка в отд не идет? многа текста не вник
за границей очевидно же ну - линией
Гарна банка і конкурси цікаві. Ще можна сидіти на самоізоляції, лежати у лікарні, сидіти у засідці на фронті і т.д. НБУ, звичайно, зобов'язує банки оновлювати дані клієнтів, але є обґрунтовані сумніви, що права позбавляти клієнтів доступу до вкладів для стимуляції цього процесу він не банкам не дав і дати не міг. Одна справа, коли відбувається зміна документів або вклейка фотокартки - там треба переконатися, що у людини взагалі є дійсні документи, тобто є хоча б формальна підстава. А тут просто поточне оновлення. Так можна і щоденну явку на призначений час загадати, бо раптом вчора це були Ви, а сьогодні Ви вже не Ви. Цікаво, вони зовсім не повідомляли чи клієнт злісно ігнорував і як довго?
ну Дия - вы ж понимаете - можно купить у менеджера привата и вот уже акк, ессно серьезные банки на это не ведутся и требуют очный визит, тем более с нашими восточными друзьями и тем что там творится с документами