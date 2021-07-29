речь о тропе
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:51
Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:30
Скажите, я правильно понимаю, что оплата услуг из мобильного приложения в разделе "Интернет, ТВ" тоже считается как коммуналка для кэшбэка?
Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:38
хз, у меня ланет и укртелеком зашло
но из какого раздела их брал не помню
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