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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3348334933503351

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:51

  Mr V написав:
  ВIВ написав:А что безкомиссионного пополнения карт ПУМБы из Приват24 уже нет?

Разве из Приват24 без комиссии карты других банков раньше пополнялись?
Но это комиссии привата.

речь о тропе
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:30

Скажите, я правильно понимаю, что оплата услуг из мобильного приложения в разделе "Интернет, ТВ" тоже считается как коммуналка для кэшбэка?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:38

хз, у меня ланет и укртелеком зашло
но из какого раздела их брал не помню :)
v57
 
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  #<1 ... 3348334933503351
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