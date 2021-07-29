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ПУМБ
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:51
Mr V написав: ВIВ написав:
А что безкомиссионного пополнения карт ПУМБы из Приват24 уже нет?
Разве из Приват24 без комиссии карты других банков раньше пополнялись?
Но это комиссии привата.
речь о тропе
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velvet
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:30
Скажите, я правильно понимаю, что оплата услуг из мобильного приложения в разделе "Интернет, ТВ" тоже считается как коммуналка для кэшбэка?
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M-Audio
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:38
хз, у меня ланет и укртелеком зашло
но из какого раздела их брал не помню
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v57
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:18
Подскажите, когда кешбек в Вайбере можна обраты на август?
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joik
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:20
M-Audio написав:
Скажите, я правильно понимаю, что оплата услуг из мобильного приложения в разделе "Интернет, ТВ" тоже считается как коммуналка для кэшбэка?
Добрый день! Действительно, при отплате в мобильном приложении ПУМБ online по шаблону через раздел «Интернет, ТВ» кешбэк начисляется.
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PUMB
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:32
joik написав:
Подскажите, когда кешбек в Вайбере можна обраты на август?
Добрый день! Хотим обратить внимание, что смс рассылка с категориями кешбэка будет в начале августа.
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PUMB
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:42
PUMB, как в мобильном приложении "ПУМБ online" для Android сохранить/добавить карту другого банка?
С какой-то версии эту возможность убрали.
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MASolomko
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:00
MASolomko написав:
PUMB, как в мобильном приложении "ПУМБ online" для Android сохранить/добавить карту другого банка?
С какой-то версии эту возможность убрали.
Добрый день! К сожалению, данной возможности в текущей версии мобильного приложения ПУМБ online нет. В качестве альтернативы, можем предложить Вам сохранить шаблон с указанием номера данной карты и использовать его.
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PUMB
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:03
PUMB написав: MASolomko написав:
PUMB, как в мобильном приложении "ПУМБ online" для Android сохранить/добавить карту другого банка?
С какой-то версии эту возможность убрали.
Добрый день! К сожалению, данной возможности в текущей версии мобильного приложения ПУМБ online нет. В качестве альтернативы, можем предложить Вам сохранить шаблон с указанием номера данной карты и использовать его.
Причем такой шаблон лучше сохранять в вэб-ИБ, там больше разнообразных символов разрешено использовать в названии шаблона
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Amethyst
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:15
PUMB написав:
данной возможности в текущей версии мобильного приложения ПУМБ online нет.
А планируется ли вернуть эту возможность в мобильное приложение?
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MASolomko
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