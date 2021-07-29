|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:18
PUMB
Примите во внимание. Звонила "СБ-ПУМБ" с номера +380944905748. Мол с моей карты ПУМБ пытались провести оплату на рос. ресурсах.
Вот эта "СБ" - знала мои ФИО.
Очень просили не класть трубку и проверить или я не потерял карту и достать ее и убедиться, что карта не украдена...
Трубку я положил и второй раз не поднимал.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6893
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 411 раз.
- Подякували: 692 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:23
klug Они предупреждали примерно за полтора месяца. Но прибыть лично на территорию Украины, в т.ч. в связи с коронавирусными ограничениями, пока нет(
-
Автор
-
-
- Повідомлень: 159
- З нами з: 03.10.13
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:30
cohan , менеджеры привата прям так и продадут вам КЭП...что за домыслы? Речь в жалобе идет не о документах, а о том, что другие банки запросто делают дистанционную идентификацию, и даже открывают счета новым клиентам таким способом (!). Так же действует и государственный сервис Дия. А ПУМБ использует ТОЛЬКО доисторическую личную явку, даже в период карантинных ограничений.
-
Автор
-
-
- Повідомлень: 159
- З нами з: 03.10.13
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:32
MASolomko написав: PUMB написав:
данной возможности в текущей версии мобильного приложения ПУМБ online нет.
А планируется ли вернуть эту возможность в мобильное приложение?
Текущая версия такого функционала не предусматривает, но мы всегда заинтересованы в улучшении приложения и постоянно над ним работаем. Можете оставить пожелание в форме обратной связи и разработчики обязательно его учтут. Для этого, Вам необходимо зайти в раздел "Другое"(сверху в правом углу шестеренка), затем выбрать "Отправить сообщение".
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2540
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:36
PUMB
Дорого дня!
Відповідь на запитання від Чет. 29 лип, 2021 10:16 буде?
-
Mr V
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 15.07.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:53
ol_zy написав:PUMB
Примите во внимание. Звонила "СБ-ПУМБ" с номера +380944905748. Мол с моей карты ПУМБ пытались провести оплату на рос. ресурсах.
Вот эта "СБ" - знала мои ФИО.
Очень просили не класть трубку и проверить или я не потерял карту и достать ее и убедиться, что карта не украдена...
Трубку я положил и второй раз не поднимал.
Добрый день! Проверили информацию и хотим сообщить, что указанный номер +380944905748 не принадлежит банку ПУМБ. Также обращаем Ваше внимание, что сотрудники службы безопасности банка никогда не совершают исходящих звонков клиентам. Настоятельно просим не сообщать какие-либо личные данные в телефонном режиме, так как звонок может быть инициирован мошенниками. Сотрудники банка могут запрашивать персональную информацию только в случае Вашего звонка в контакт-центр. Кроме того, в случае повторения ситуации просим сразу же обращаться на горячую линию банка по номерам: +380442907290; +380962907290; +380502907290; +380932907290. Спасибо!
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2540
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:58
PUMB написав:
Для этого, Вам необходимо зайти в раздел "Другое"(сверху в правом углу шестеренка), затем выбрать "Отправить сообщение".
Я тот счастливый клиент, у которого этот функционал не работает. Вроде как, на прошлой неделе я уведомлял об этом и Вы взяли в работу
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3543
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 631 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:00
Mr V написав:PUMB
Дорого дня!
Відповідь на запитання від Чет. 29 лип, 2021 10:16 буде?
Добрий день! Хочемо звернути Вашу увагу, що співвідношення розміру заборгованості в пільговому періоді та повної заборгованості без відкладеної розстрочки суто індивідуальне, залежить від того, коли і які операції Ви здійснювали, а також від типу та умов розстрочок. Для отримання вичерпної інформації конкретно по Вашій карті рекомендуємо звертатися в контакт-центр.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2540
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:16
Автор написав:
А ПУМБ использует ТОЛЬКО доисторическую личную явку, даже в период карантинных ограничений
.
О каком периоде или о каких ограничениях речь? ИМХО уже давно все свободно
В банках так точно
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6657
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 1805 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|