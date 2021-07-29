RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3350335133523353>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:18

PUMB
Примите во внимание. Звонила "СБ-ПУМБ" с номера +380944905748. Мол с моей карты ПУМБ пытались провести оплату на рос. ресурсах.
Вот эта "СБ" - знала мои ФИО.
Очень просили не класть трубку и проверить или я не потерял карту и достать ее и убедиться, что карта не украдена...
Трубку я положил и второй раз не поднимал.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6893
З нами з: 20.01.15
Подякував: 411 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:23

klug Они предупреждали примерно за полтора месяца. Но прибыть лично на территорию Украины, в т.ч. в связи с коронавирусными ограничениями, пока нет(
Автор
 
Повідомлень: 159
З нами з: 03.10.13
Подякував: 23 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:30

cohan , менеджеры привата прям так и продадут вам КЭП...что за домыслы? Речь в жалобе идет не о документах, а о том, что другие банки запросто делают дистанционную идентификацию, и даже открывают счета новым клиентам таким способом (!). Так же действует и государственный сервис Дия. А ПУМБ использует ТОЛЬКО доисторическую личную явку, даже в период карантинных ограничений.
Автор
 
Повідомлень: 159
З нами з: 03.10.13
Подякував: 23 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:32

  MASolomko написав:
  PUMB написав:данной возможности в текущей версии мобильного приложения ПУМБ online нет.
А планируется ли вернуть эту возможность в мобильное приложение?


Текущая версия такого функционала не предусматривает, но мы всегда заинтересованы в улучшении приложения и постоянно над ним работаем. Можете оставить пожелание в форме обратной связи и разработчики обязательно его учтут. Для этого, Вам необходимо зайти в раздел "Другое"(сверху в правом углу шестеренка), затем выбрать "Отправить сообщение". 
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2540
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:36

PUMB
Дорого дня!
Відповідь на запитання від Чет. 29 лип, 2021 10:16 буде?
Mr V
 
Повідомлень: 19
З нами з: 15.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:53

  ol_zy написав:PUMB
Примите во внимание. Звонила "СБ-ПУМБ" с номера +380944905748. Мол с моей карты ПУМБ пытались провести оплату на рос. ресурсах.
Вот эта "СБ" - знала мои ФИО.
Очень просили не класть трубку и проверить или я не потерял карту и достать ее и убедиться, что карта не украдена...
Трубку я положил и второй раз не поднимал.


Добрый день! Проверили информацию и хотим сообщить, что указанный номер +380944905748 не принадлежит банку ПУМБ. Также обращаем Ваше внимание, что сотрудники службы безопасности банка никогда не совершают исходящих звонков клиентам. Настоятельно просим не сообщать какие-либо личные данные в телефонном режиме, так как звонок может быть инициирован мошенниками. Сотрудники банка могут запрашивать персональную информацию только в случае Вашего звонка в контакт-центр. Кроме того, в случае повторения ситуации просим сразу же обращаться на горячую линию банка по номерам: +380442907290; +380962907290; +380502907290; +380932907290. Спасибо!
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2540
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:58

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Для этого, Вам необходимо зайти в раздел "Другое"(сверху в правом углу шестеренка), затем выбрать "Отправить сообщение".
Я тот счастливый клиент, у которого этот функционал не работает. Вроде как, на прошлой неделе я уведомлял об этом и Вы взяли в работу :D
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3543
З нами з: 08.03.18
Подякував: 427 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:00

  Mr V написав:PUMB
Дорого дня!
Відповідь на запитання від Чет. 29 лип, 2021 10:16 буде?

Добрий день! Хочемо звернути Вашу увагу, що співвідношення розміру заборгованості в пільговому періоді та повної заборгованості без відкладеної розстрочки суто індивідуальне, залежить від того, коли і які операції Ви здійснювали, а також від типу та умов розстрочок. Для отримання вичерпної інформації конкретно по Вашій карті рекомендуємо звертатися в контакт-центр.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2540
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:01

  PUMB написав:Текущая версия такого функционала не предусматривает, но мы всегда заинтересованы в улучшении приложения и постоянно над ним работаем. Можете оставить пожелание в форме обратной связи и разработчики обязательно его учтут. Для этого, Вам необходимо зайти в раздел "Другое"(сверху в правом углу шестеренка), затем выбрать "Отправить сообщение". 


Т.е. убрали функционал так как приложение улучшали? :?
И если написать то вернете обратно? :?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3537
З нами з: 24.06.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:16

Re: ПУМБ

  Автор написав:А ПУМБ использует ТОЛЬКО доисторическую личную явку, даже в период карантинных ограничений.

О каком периоде или о каких ограничениях речь? ИМХО уже давно все свободно :oops: В банках так точно
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6657
З нами з: 20.03.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 1805 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 3350335133523353>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Автор, extreme_lviv_ua і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.