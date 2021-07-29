PUMB написав:Текущая версия такого функционала не предусматривает, но мы всегда заинтересованы в улучшении приложения и постоянно над ним работаем. Можете оставить пожелание в форме обратной связи и разработчики обязательно его учтут. Для этого, Вам необходимо зайти в раздел "Другое"(сверху в правом углу шестеренка), затем выбрать "Отправить сообщение".
Т.е. убрали функционал так как приложение улучшали? И если написать то вернете обратно?
Добрый день! Нам очень важно, что бы нашим клиентам было комфортно пользоваться приложением. Мы отправили просьбу вернуть данный функционал нашим коллегам в ответственное подразделение.