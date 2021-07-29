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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3350335133523353

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:24

  Aps написав:
  PUMB написав:Текущая версия такого функционала не предусматривает, но мы всегда заинтересованы в улучшении приложения и постоянно над ним работаем. Можете оставить пожелание в форме обратной связи и разработчики обязательно его учтут. Для этого, Вам необходимо зайти в раздел "Другое"(сверху в правом углу шестеренка), затем выбрать "Отправить сообщение". 


Т.е. убрали функционал так как приложение улучшали? :?
И если написать то вернете обратно? :?

Добрый день! Нам очень важно, что бы нашим клиентам было комфортно пользоваться приложением. Мы отправили просьбу вернуть данный функционал нашим коллегам в ответственное подразделение.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:25

  MASolomko написав:
  PUMB написав:Для этого, Вам необходимо зайти в раздел "Другое"(сверху в правом углу шестеренка), затем выбрать "Отправить сообщение".
Я тот счастливый клиент, у которого этот функционал не работает. Вроде как, на прошлой неделе я уведомлял об этом и Вы взяли в работу :D

Приносим извинения за возможные не удобства. Хотим сообщить, что мы уже взяли в работу Вашу просьбу об изменении в мобильном приложении ПУМБ oline.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:31

Re: ПУМБ

шо там по кешбеку?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:31

ишоневремя
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:34

  Автор написав:cohan другие банки запросто делают дистанционную идентификацию, и даже открывают счета новым клиентам таким способом (!).


это какие? ну кроме онлайн говнобанков: моно, изи, спорт и что там еще
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:40

Flamingo Речь о границах(
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:41

  cohan написав:
  Автор написав:cohan другие банки запросто делают дистанционную идентификацию, и даже открывают счета новым клиентам таким способом (!).


это какие? ну кроме онлайн говнобанков: моно, изи, спорт и что там еще

Приват делает дистанционную идентификацию, А-банк, Альфа еще и счета открывают
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  #<1 ... 3350335133523353
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